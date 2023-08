Nghệ An đầu tư xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

(Baonghean.vn) -Nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan và tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, ngày 04/8/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội, bắc qua sông Lam.

Cụ thể, theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 04/8/2023 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội, bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An (về phía Thị xã Cửa Lò), dự án có tổng mức đầu tư là 20,458 tỷ đồng, bao gồm 7 gói thầu, trong đó, gói 2,3,4 và gói 6,7, 8 được tổ chức theo hình thức chỉ định thầu gồm tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bảo vệ công trình; tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình; tư vấn thẩm định giá; tư vấn giám sát thi công...

Riêng gói thầu số 5 gồm toàn bộ phần thi công, lắp đặt và thiết bị trị giá 18,52 tỷ đồng được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai qua mạng.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và là cây cầu thứ 3 tại khu vực Vinh - Cửa Lò nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Ông Hoàng Quốc Trường - Phó Giám đốc Ban quản lý các công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết: Dự án đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí trên cầu Cửa Hội là bước tiếp theo hiện thực hóa thỏa thuận về phối hợp đầu tư giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về kết nối phát triển kinh tế, du lịch giữa 2 địa phương sau khi đầu tư cầu Cửa Hội.

Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng phía Bắc cầu Cửa Hội, bắt đầu từ trụ giữa cầu, theo ranh giới hành chính giữa 2 tỉnh, còn tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm đầu tư hệ thống đèn trang trí chiếu sáng phía Nam cầu Cửa Hội.

Trước đó, theo Quyết định số 4065/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 1404/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội, phần cầu về thị xã Cửa Lò là dự án nhóm C, có các hạng mục thiết kế, phương án chiếu sáng trang trí từ mối M1 đến giữa nhịp trụ T11 và T12; chiếu sáng trụ tháp, mỗi trụ bố trí các đèn pha Led biến đổi màu sắc với góc chiều phù hợp để làm nổi bật vẻ đẹp của trụ tháp về đêm; chiếu sáng búp Sen; phương án chiếu sáng dạ cầu gồm trên phần dầm cầu liên tục và phần dầm cầu dẫn; phương án chiếu sáng đèn điểm dọc gờ lan can; chiếu sáng trang trí hệ cáp văng…; thiết bị và công nghệ chiếu sáng được lựa chọn hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Cũng theo đại diện Ban quản lý các công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Nghệ An: Dự án ban đầu có khái toán vốn là 30 tỷ đồng nhưng sau đó, quá trình xem xét, phê duyệt, UBND tỉnh đã điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 20,458 tỷ đồng. Tại quyết định phê duyệt dự án cũng nêu rõ: Nguồn vốn đầu tư được ngân sách tỉnh đảm bảo từ nguồn tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi giai đoạn 2022-2023; thời gian và tiến độ thực hiện trong vòng 3 năm, kể từ ngày khởi công.

Sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư và ban hành quyết định phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư dự án, hiện đơn vị đang tạm ứng vốn và làm thủ tục mời thầu tư vấn, lên phương án thiết kế, đấu thầu thì mới khởi công thực hiện.

Nút giao giữa phía Bắc cầu Cửa Hội với đường ven biển thuộc địa phận phường Nghi Hải. Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư, Sở Giao thông do nửa phần cầu về phía Nghệ An đã đầu tư đèn chiếu sáng đầy đủ nên khi đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trang trí có mức kinh phí thấp hơn nửa đầu cầu phía Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết, cùng với Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đang lập dự án đầu tư tương tự để chiếu sáng và trang trí cầu Cửa Hội về phía Nam với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Sở dĩ dự án đầu tư hệ thống trang trí và đèn chiếu sáng cầu Cửa Hội về phía Hà Tĩnh có mức kinh phí đầu tư lớn hơn là do phía đầu cầu từ Nghi Xuân lên cầu chưa có hệ thống chiếu sáng và đường dẫn từ phía bên kia lên cầu dài hơn nửa cầu về phía Nghệ An.

Cầu Cửa Hội trong ngày lễ hội cầu Ngư tại phường Nghi Hải. Theo nhiều du khách, nếu được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí đẹp thì đây là địa điểm tham quan ngắm cảnh và check-in cho nhiều du khách. Ảnh Tư liệu Báo Nghệ An của Sách Nguyễn