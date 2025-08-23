Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Rà soát, điều chuyển, cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã ‘đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ’

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Rà soát, điều chuyển, cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã ‘đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ’
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị đánh giá tình hình sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành theo lĩnh vực phụ trách tiếp tục xây dựng tài liệu tập huấn, sổ tay hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cấp xã, đáp ứng yêu cầu công việc của tình hình mới.
Duy trì các bộ phận thường trực để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ chuyên môn, giải quyết ngay các vấn đề, tình huống phát sinh từ cơ sở. Rà soát tổng thể các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Trung ương áp dụng đối với địa phương hoặc do địa phương ban hành (trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp) trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội.
Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, giải quyết, tháo gỡ ngay vướng mắc, bất cập theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phương phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, đối với Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh giao phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát thực trạng bố trí cán bộ, công chức cấp xã và tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp, cơ cấu lại hợp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường năng lực cho cấp xã (cả số lượng và chất lượng), kiện toàn các vị trí, chức danh còn thiếu; nghiên cứu thêm chính sách để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức.
Trước đó, tại Kết luận số 586-KL/TU về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ: Thực hiện điều chuyển cán bộ, công chức giữa các xã, phường bảo đảm nguyên tắc: Phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức của nơi tiếp nhận và chi thực hiện điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu; từ nơi thừa nhiều đến nơi thừa ít; trường hợp đặc biệt, thật sự cần thiết do nhu cầu bố trí, sử dụng theo vị trí việc làm của công chức thì xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng để thực hiện điều chuyển từ nơi thiếu ít đến nơi thiếu nhiều.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Đối với những xã, phường hiện có từ 80 cán bộ, công chức trở lên (không tính công chức Ban Chỉ huy Quân sự), lập danh sách cán bộ, công chức, đề xuất điều động, biệt phái đến nhận công tác tại các xã còn thiếu cán bộ, công chức và có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Báo cáo danh sách về Ban Thường vụ Tinh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 20/8/2025.
Cùng với đó, Sở Nội vụ được yêu cầu tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương để nghiên cứu tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp (cấp huyện cũ) phù hợp như Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp,...
Tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan các nhóm vấn đề như: đất đai, tài chính, đầu tư, thủ tục hành chính, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, giải quyết chế độ, chính sách, điều chuyển, biệt phái viên chức... và theo dõi sát tình hình thực hiện, đặc biệt là ở cấp xã.
Tổng hợp danh sách cán bộ các bộ, ngành biệt phái về hỗ trợ địa phương, làm việc với các sở, ngành liên quan để phân công về các địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả.
Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã để thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực chứng thực thuận tiện, hiệu quả.
Còn Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu xử lý các vấn đề sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản, tài chính, các điều kiện trang thiết bị sau sắp xếp, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm, không để thất thoát, lãng phí; chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu bố trí trụ sở làm việc kết hợp làm Kho lưu trữ lịch sử ổn định, lâu dài cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục bảo đảm vận hành, nâng cấp hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, chuyển đổi số liên thông đồng bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã và từ cấp tỉnh về cấp xã thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn.
Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo UBND cấp xã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn mình quản lý; cần chủ động lập kế hoạch để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã và các nhiệm vụ thường xuyên theo thẩm quyền để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, khoa học. Nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của bộ, ngành, của cơ quan cấp tỉnh để thực hiện bảo đảm đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động, thường xuyên liên hệ, trao đổi với sở, ngành chuyên môn theo ngành, lĩnh vực (gửi trực tiếp văn bản tới các sở, ngành hoặc qua các đường dây nóng của các bộ phận thường trực; liên hệ các tổ công tác liên ngành của tỉnh,...) để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.
Chủ động rà soát, đánh giá tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tổng hợp nhu cầu giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; đề xuất nhu cầu tại địa phương để đảm bảo hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; gửi Sở Nội vụ tổng hợp và phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.