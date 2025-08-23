Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Rà soát, điều chuyển, cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã ‘đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ’

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành theo lĩnh vực phụ trách tiếp tục xây dựng tài liệu tập huấn, sổ tay hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cấp xã, đáp ứng yêu cầu công việc của tình hình mới.

Duy trì các bộ phận thường trực để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ chuyên môn, giải quyết ngay các vấn đề, tình huống phát sinh từ cơ sở. Rà soát tổng thể các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Trung ương áp dụng đối với địa phương hoặc do địa phương ban hành (trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp) trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, giải quyết, tháo gỡ ngay vướng mắc, bất cập theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phương phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, đối với Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh giao phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát thực trạng bố trí cán bộ, công chức cấp xã và tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp, cơ cấu lại hợp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường năng lực cho cấp xã (cả số lượng và chất lượng), kiện toàn các vị trí, chức danh còn thiếu; nghiên cứu thêm chính sách để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức.

Trước đó, tại Kết luận số 586-KL/TU về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ: Thực hiện điều chuyển cán bộ, công chức giữa các xã, phường bảo đảm nguyên tắc: Phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức của nơi tiếp nhận và chi thực hiện điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu; từ nơi thừa nhiều đến nơi thừa ít; trường hợp đặc biệt, thật sự cần thiết do nhu cầu bố trí, sử dụng theo vị trí việc làm của công chức thì xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng để thực hiện điều chuyển từ nơi thiếu ít đến nơi thiếu nhiều.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Đối với những xã, phường hiện có từ 80 cán bộ, công chức trở lên (không tính công chức Ban Chỉ huy Quân sự), lập danh sách cán bộ, công chức, đề xuất điều động, biệt phái đến nhận công tác tại các xã còn thiếu cán bộ, công chức và có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Báo cáo danh sách về Ban Thường vụ Tinh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 20/8/2025.