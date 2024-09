Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9 Nghệ An ban hành công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Mưa lớn ở Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 21/9… là những thông tin nổi bật ngày 18/9.

* Sáng 18/9, tại thành phố Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ (22/9/1954 - 22/9/2024).

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh với dòng chữ: “70 năm đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển". Ảnh: Thành Duy

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Công điện số 37 về việc chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4.

* Đêm qua đến sáng sớm nay (18/9), ở tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo từ đêm 18/9 đến đêm 19/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở tỉnh Nghệ An trong 24 giờ tới.

* 2 doanh nghiệp chuyên về khai thác khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp vừa bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, trong đó, hành vi nặng nhất là lấn chiếm đất rừng. Đây là vi phạm xảy ra phổ biến ở “thủ phủ khoáng sản” trong thời gian vừa qua.

Một mỏ quặng thiếc ở xã Liên Hợp lấn chiếm đất rừng. Ảnh: Tiến Hùng

* Tai nạn liên hoàn khiến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Diễn Châu ách tắc kéo dài. Vụ tai nạn xảy ra tại Km 425, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu.