Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/8

* Chiều 18/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nam Đàn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Kim Liên. Đến dự cùng cán bộ và người dân xã Kim Liên, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Nam Đàn nói chung và xã Kim Liên nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa, trao quà cho xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An triển khai ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn bản mới hành về việc tập trung nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Nghệ An.

Trợ lý ảo nhằm mục đích giúp tự động hóa quy trình, tiết kiệm nhân công, tăng cường năng suất công việc và chất lượng dịch vụ. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

* Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, 4.000 vận động viên Giải marathon "Cùng Faith về miền ví, giặm" năm 2023 sẽ băng qua những cung đường quen thuộc của thành Vinh, ngắm bình minh ở ven sông Lam...

* Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, Thanh tra tỉnh vừa mới ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật tại dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự trên Đại lộ Lê Nin (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh).

* Sáng 18/8, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tây Hiếu, các hộ xã viên và đại diện Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods có cuộc làm việc tại UBND xã Tây Hiếu để giải quyết vụ việc người dân phải chặt bỏ sản phẩm đã ký kết trồng, bao tiêu với Công ty.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu và doanh nghiệp đối thoại để tháo gỡ khó khăn. Ảnh: Thu Huyền

* Dù đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng chợ Cọi tại xã Hưng Lộc (TP. Vinh) đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì đơn vị quản lý làm đơn trả lại hợp đồng thuê đất do bị tính thuế quá cao và bất hợp lý. Đây là điều “hy hữu” và đứng trước nhiều hệ lụy có thể xảy ra một khi đóng cửa chợ.