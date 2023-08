Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Kim Liên (Nam Đàn), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, người dân là trung tâm, chủ thể, lực lượng chính và là mục tiêu của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chiều 18/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nam Đàn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Kim Liên.

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phan Đức Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Kim Liên cùng đông đảo người dân.

Đại biểu tỉnh và các sở, ban, ngành tham dự ngày hội. Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU MÔ HÌNH ĐƯỢC GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ CAO

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kim Liên luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát động và duy trì thường xuyên liên tục. Phong trào ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Kim Liên được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; "Xoá đói giảm nghèo”, “Xây dựng nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu”… thực sự đã tạo được sự lan toả mạnh mẽ và đem lại hiệu quả to lớn.

Xã Kim Liên đã thành lập Ban chỉ đạo, 12 Ban tự quản và 194 Tổ tự quản với 560 thành viên thực sự là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Có các mô hình xây dựng trên tinh thần tự nguyện, tự quản được hình thành theo cơ chế: “Dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi” đặt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền và tham mưu, hướng dẫn của Công an xã.

Chủ tịch UBND xã Kim Liên Nguyễn Quang Lộc trình bày diễn văn ngày hội. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều mô hình có hiệu quả và được đánh giá cao như: “Xã sạch về ma túy”; “Dân vận khéo”, "Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”; “Xã an toàn về an ninh, trật tự”; “Gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về an ninh, trật tự”, mô hình “Điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGƯỜI DÂN LÀ CHỦ THỂ, TRUNG TÂM CỦA PHONG TRÀO

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, phát biểu trước đông đảo cán bộ và người dân xã Kim Liên, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh có diện tích, dân số lớn, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Nghệ An được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn luôn được lãnh đạo tỉnh, lực lượng Công an quan tâm thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu,chung vui với cán bộ, người dân xã Kim Liên tại ngày hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lãnh đạo tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền, lực lượng công an, người dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đây, tạo sự ổn định, điều kiện thuận lợi cho tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An hiện đang triển khai thực hiện các đề án quan trọng như: Phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; Xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa, trao quà cho xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều điển hình, tấm gương người tốt, việc tốt, đóng góp vào kết quả thực hiện các phong trào; xây dựng thế trận an ninh nhân dân rất tốt.

Nghệ An hiện có 119 mô hình về bảo vệ an ninh được Bộ Công an công nhận, trong đó có 13 mô hình được biểu dương, nhân rộng toàn quốc; đặc biệt là mô hình "Xã sạch về ma tuý", góp phần thay đổi hình ảnh của tỉnh, kéo giảm tội phạm ma tuý và tội phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đóng góp vào những kết quả trên có vai trò của các cấp cơ sở, từ tổ dân phố, thôn, xóm đến thị trấn, huyện, thành, thị; trong đó có xã Kim Liên và huyện Nam Đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, người có công trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Nam Đàn trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, người có công trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Nam Đàn nói chung và xã Kim Liên nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tự hào khi xã Kim Liên được công nhận là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

"Kim Liên là điểm đến của cả nước, cao điểm có khoảng 2,5 triệu lượt khách ghé thăm, bình quân khoảng 1,5 triệu lượt khách. Số lượng người đến đông nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Đây là điều rất đáng mừng. Bên cạnh đó, đời sống của người dân được quan tâm và ngày càng được nâng cao", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, trong thời gian tới tỉnh xác định những mục tiêu lớn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên. Và trên thực tế, tỉnh đã thực hiện được nhiều kết quả tích cực.

Nghệ An đang có môi trường thuận lợi, ổn định cho phát triển kinh tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đến với tỉnh. Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, phát triển nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh phải tiếp tục thực hiện và duy trì tốt đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định địa bàn.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Công an tỉnh cho 2 tập thể, cá nhân trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị cấp uỷ, chính quyền và người dân xã Kim Liên nói riêng và huyện Nam Đàn nói chung tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, mục đích của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Phong trào này phải là của nhân dân, có sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể. Nhân dân phải là chủ thể, trung tâm của phong trào, của ngày hội; lực lượng công an là nòng cốt; cán bộ, đảng viên phải nêu gương thực hiện", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Mặt khác, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cần tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách làm trong công tác phát động phong trào; quyết tâm xây dựng huyện Nam Đàn thành điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn tặng hoa, trao quà cho xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để xem xét, giải quyết; lấy người dân là trung tâm, chủ thể, lực lượng chính, là mục tiêu của phong trào.

Lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, gắn bó mật thiết với người dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe người dân; hỗ trợ lực lượng dân phòng yên tâm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.