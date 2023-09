Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Sáng 18/9, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023.

Hội thảo do Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo Đảng địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Hương Trà

* Sáng 18/9, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn theo kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay.

Làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền huyện trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; tích cực phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và huyện để giải quyết, trả lời kịp thời đến cử tri.

Tuy nhiên, qua theo dõi, rà soát, hiện vẫn còn một số kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện kéo dài chưa được giải quyết; Yêu cầu huyện Nghĩa Đàn tập trung các giải pháp, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mai Hoa

* Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (TP. Hà Nội), tại nhiều chung cư trên địa bàn Nghệ An, ngoài trang bị thêm thiết bị PCCC thì các ban quản trị cũng đang lên kế hoạch, tìm biện pháp an toàn để cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Chung cư Tân Phúc, TP. Vinh tiến hành thay mới toàn bộ đường dây điện tại khu vực sạc xe trong ngày 18/9. Ảnh: Quang An

* Năm học này, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã bước sang năm thứ 3 triển khai với bậc THCS. Tuy vậy, bài toán cho việc dạy học các môn tích hợp vẫn khó tìm lời giải, nhất là trong bối cảnh thiếu giáo viên như hiện nay. Điều này gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh.

Chương trình Giáo dục phổ thông mới khó khăn cho cả người dạy và người học. Ảnh: Mỹ Hà

* Người dân vẫn thờ ơ, bàng quan tại ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất tỉnh. Cụ thể, ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn là ổ dịch lớn nhất tỉnh, với 98 ca mắc. Ổ dịch này đã kéo dài gần 50 ngày, có nguy cơ bùng phát mạnh hơn. Tuy nhiên, ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường và phòng chống sốt xuất huyết chưa cao.

Nhiều hộ gia đình vẫn để những xô, chậu nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh trưởng. Ảnh: Thành Chung

* Trong ngày 18/9, Sở Y tế Nghệ An đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An và Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Chiều 18/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tất Ngọc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Trong sáng cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An cũng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm của Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế cho Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Giang Nam - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Dược sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Tuệ trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tất Ngọc. Ảnh: Thành Chung

*“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" truyền vào Việt Nam từ năm 2001 do một số người Việt sau khi học tập và làm việc tại Hàn Quốc trở về tuyên truyền. Thời gian gần đây, hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Trước thực trạng này, Bộ Nội vụ đề nghị xóa bỏ tổ chức Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.