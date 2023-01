Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nông dân Nghệ An xuống đồng trong giá rét... là những thông tin chính trong ngày 19/1.

* Sáng 19/1, đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chiều 19/1 (ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), trong không khí phấn khởi chào đón năm mới Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

* Chợ quê ngày Tết xứ Nghệ mang đậm nét đặc trưng văn hóa vùng, miền, không chỉ là nơi mua sắm, trao đổi hàng hóa phục vụ Tết, mà còn phản ánh tập trung nhất không khí đón Tết ở các địa phương.

* Những ngày này, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân làm cho không khí đón Tết Nguyên đán thêm vui tươi, phấn khởi.

* Những tuần trước Tết, tại các tiệm vàng bạc ở Nghệ An, không khí mua bán sôi động hơn khi lượng người giao dịch tăng so với trước. Nhiều chủ tiệm vàng bạc cho biết, giao dịch vàng ở thời điểm này tăng so với trước đó từ 20-30%.

* Những ngày cận Tết, trời rét căm căm nhưng nông dân các địa phương xuống đồng gieo cấy lúa và bảo vệ diện tích mạ đã gieo.