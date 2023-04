Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng 21 bậc về chỉ số hài lòng của người dân; Phát động "Nông dân với An toàn giao thông"; Doanh nghiệp, người dân không mặn mà với gói vay 120.000 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật ngày 19/4.

* Sáng 19/4, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2022). Theo đó, về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Nghệ An xếp thứ 16, đạt 86,67 điểm, tăng một bậc so với năm 2021. Về chỉ số Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, Nghệ An xếp thứ 14 với 82,82%, tăng 21 bậc so với năm 2021 xếp thứ 35.

* Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

* Sáng 19/4, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với An toàn giao thông” và ra mắt mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” năm 2023.

* Mặc dù gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 33 của Chính phủ đã sẵn sàng nhưng nguồn cung nhà ở hạn chế, trong khi đó, lãi suất cao, lại chỉ duy trì trong 5 năm, sau đó phải thương lượng lãi suất với ngân hàng... khiến người dân, doanh nghiệp băn khoăn, không mấy mặn mà với gói vay ưu đãi này.

* Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 lễ tân đang làm việc trong 902 cơ sở lưu trú du lịch; có hơn 500 sinh viên đang theo học Khoa Du lịch - Khách sạn tại các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đội ngũ lễ tân đang làm việc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn vẫn đang còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Đây là thông tin được nêu ra tại Hội thi nghiệp vụ lễ tân giỏi năm 2023.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự: Chu Thị Mỹ Ngọc cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.