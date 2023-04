Nghệ An tổ chức Lễ phát động 'Nông dân với An toàn giao thông'

(Baonghean.vn) - Sáng 19/4, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với An toàn giao thông” và ra mắt mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” năm 2023.

Lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi người trong xây dựng Văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn…

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên và nông dân nâng cao ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông”.

Cùng chung tay xây dựng Văn hóa giao thông an toàn từ việc thay đổi các hành vi của bản thân; tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, giáo dục người thân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện do người lái xe đã sử dụng bia, rượu điều khiển…

Cũng tại buổi lễ phát động, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh ra mắt mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc với chiều dài đoạn đường 5km (bắt đầu từ xóm 8 đến xóm 10 xã Nghi Trung); Mô hình gồm có 12 thành viên là cán bộ chi hội và hội viên nông dân tham gia.

Mô hình phát huy vai trò sự tích cực, chủ động trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giữ cho tuyến đường xanh – sạch – đẹp – an toàn; tăng cường vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ có kiểm tra, đánh giá để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

Tại buổi lễ, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tặng quà một số gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông; tặng quà cho các thành viên mô hình, gồm mũ bảo hiểm và các trang, thiết bị để xây dựng mô hình.