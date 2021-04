Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Quân khu 4 quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại chiến khu xưa; Cảnh báo buôn người, lừa đảo lao động ở miền núi Nghệ An; Lợn ốm, chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi nhưng chậm tiêu hủy… là những thông tin nổi bật trong ngày 2/4.