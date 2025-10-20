Thứ Hai, 20/10/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/10

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 20/10/2025 17:54

Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ X; Thường trực Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền; Những nữ doanh nhân Nghệ An gieo khát vọng từ nông nghiệp sạch... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 20/10, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ X. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

bna_z7135161602950_c9e2d6cd729a25eb81685e751de1c4d2(1).jpg
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

* Chiều 20/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để bàn một số nội dung theo thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, sở, ngành.

bna__dsc9694.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 20/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học "Khai thác, tiếp cận thị trường Halal - Cơ hội và giải pháp cho Nghệ An".

bna_3(2).jpg
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quang An

* Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An để hiểu rõ hơn về những hành trình đổi thay của phụ nữ Nghệ An thời kỳ hội nhập và phát triển.

emagazine-title(1).jpg

* Có nhiều người phụ nữ đang lặng lẽ khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch. Họ không chọn lối đi dễ dàng, mà chọn gieo khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

bna_l.png
Hiện, công ty của chị Phan Thị Liên đã tạo vùng nguyên liệu gần 300ha với hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, tạo chuỗi sản xuất khép kín “nông dân - nhà máy - thị trường”. Ảnh: T.P

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/10

