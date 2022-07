Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/7

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách; Biểu dương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa; Giá xăng dầu giảm tạo động lực cho ngư dân Nghệ An bám biển… là những thông tin nổi bật ngày 20/7.

* Sáng 20/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường Sắt, hang Hỏa Tiễn và thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh ở thị xã Hoàng Mai.

Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào; thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu huyện Anh Sơn.

* Sáng 20/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

* Sáng 20/7, tại huyện Anh Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV Anh Sơn. Dự án công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Anh Sơn có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C được thực hiện trên địa bàn huyện Anh Sơn do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

* Giá xăng dầu giảm trên dưới 3.000 đồng/lít được xem là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay đã tạo động lực cho ngư dân Nghệ An vươn khơi, vững tin bám biển sau những thời gian dài để tàu thuyền nằm bờ.

* Để có tiền tiêu xài và chơi game đánh bạc, một nhóm đối tượng đã sử dụng bằng lái xe giả, giấy đăng ký xe giả rồi đem đi cầm cố 6 xe ô tô của nhiều bị hại, trị giá gần 3 tỷ đồng.