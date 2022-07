Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, tại huyện Anh Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV Anh Sơn.

Dự buổi lễ có các ông: Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Công thương; Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; Hoàng Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn.

Huyện Anh Sơn hiện chưa có trạm biến áp (TBA) 110kV, công suất sử dụng của huyện là khoảng 20,6 (MW), đang được cấp điện hỗ trợ từ TBA 110kV Đô Lương bằng các đường dây 35kV, lộ 372 TBA 110kV Đô Lương, với công suất 10,6(MW) và lộ 373 TBA 110kV Đô Lương, với công suất 10(MW).

Trong năm 2021 đã đưa vào vận hành trạm 110kv Con Cuông đồng thời khai thác thêm 1 xuất tuyến 35kV cấp cho khu vực phía Tây huyện Anh Sơn thông qua điểm đo ranh giới tại xã Đỉnh Sơn, công suất 8MVA. Cơ bản mục tiêu giảm bán kính cấp điện và giảm truyền tải công suất từ trạm 110kV Đô Lương cấp cho huyện Anh Sơn.

Nhu cầu sử dụng điện của địa phương trong giai đoạn này là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa vào các dự án như phát triển khu du lịch sinh thái, các nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí gắn liền với văn hóa địa phương. Các nhà đầu, nhà máy khu Trung tâm hội nghị, thể thao và dịch vụ,...

Ngoài ra tập trung hỗ trợ các tổ hợp tác xã đảm bảo điều kiện cho phát triển kinh tế, trồng cây ăn quả lâu năm như cam, chanh, chè, rau sạch.

Với năng lực truyền tải của đường dây trung áp và công suất của các TBA 110kV Đô Lương sẽ không đáp ứng được nhu cầu phụ tải huyện Anh Sơn, cần phải tiến hành đầu tư dự án “Đường dây và TBA 110kV Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An” đưa vào vận hành quý 4/2022. Ngoài ra việc đưa vào vận hành TBA 110kv Anh Sơn có thể cấp điện 35kV hỗ trợ một phần cho huyện Tân Kỳ theo trục từ Khai Sơn – Cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn chưa có trạm 110kV Tân Kỳ.

Dự án công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Anh Sơn có tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng, thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C được thực hiện trên địa bàn huyện Anh Sơn do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Địa điểm xây dựng tại thôn 4, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn.

Quy mô xây dựng công trình: Phần ĐZ 110kV:Xây dựng đường dây 110kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39, chiều dài 70m. Phần TBA 110kV: Xây dựng mới TBA 110/35kV với quy mô 02 MBA. Giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 25MVA (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA T2 trong tương lai).

Ông Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Việc đầu tư xây dựng dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Anh Sơn trong giai đoạn 2021-2022, nhằm các mục tiêu: Bổ sung nguồn trạm 110kV và đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải huyện Anh Sơn, huyện Đô Lương và các khu vực lân cận trong giai đoạn năm 2021-2022 và về sau; Góp phần chống quá tải cho các trạm 110kV Đô Lương và giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối tỉnh Nghệ An; Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực tỉnh Nghệ An. Đồng thời hoàn thiện hệ thống lưới điện theo Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035.

Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 11/2022, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Anh Sơn và khu vực lân cận, đồng thời giúp nâng cao chất lượng điện năng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng; tạo các mạch vòng trung áp cấp điện linh hoạt với các trạm 110kV lân cận./.