Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9 Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; Nghệ An yêu cầu chưa phê duyệt việc thu xã hội hóa giáo dục cho năm học 2025-2026; Chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; Người nuôi tôm Nghệ An lo “trắng tay” vụ Tết… là những thông tin nổi bật ngày 21/9.

* Sáng 21/9, đoàn công tác gồm đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc (từ ngày 16-25/9) do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác của tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phan Tú

* Nghệ An yêu cầu chưa phê duyệt việc thu xã hội hóa giáo dục cho năm học 2025-2026.

Trường THPT Kỳ Sơn, xã Mường Xén triển khai họp phụ huynh đầu năm học mới. Ảnh: CSCC

* Chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa

* Chuyện người phụ nữ bền bỉ lưu giữ văn hóa Thái ở miền Tây Nghệ An.

Bà Vi Thị Hương Cảng điều hành buổi sinh hoạt CLB Dân ca - dân vũ dân tộc Thái khối 1, xã Con Cuông. Ảnh: Công Kiên

* Người nuôi tôm Nghệ An lo “trắng tay” vụ Tết.

Nhiều đầm tôm bị hư hỏng, tốc mái sau bão tại Nghệ An đến nay vẫn chưa khắc phục được. Ảnh: Q.A

* Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

* Hoàng Văn Khánh chấn thương, Sông Lam Nghệ An đặt niềm tin vào cầu thủ nào trước derby xứ Nghệ?