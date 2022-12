Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh họp báo công bố kỳ họp cuối năm; Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận về phiên họp tháng 11; Vé tàu xe kín chỗ, tăng giá mạnh; Yêu cầu bảo đảm xăng, dầu cho đánh bắt thủy sản… Đây một số nội dung nổi bật được đăng tải trên baonghean.vn ngày 2/12.

* Sáng 2/12, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 11, dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2022) tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao, thành phố Vinh. Trong kỳ họp thường lệ cuối năm này, bên cạnh xem xét các báo cáo, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến vào chiều 8/12.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, đánh giá 34 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét, thông qua 19 dự thảo nghị quyết.

HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn 2 nhóm vấn đề: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong mùa mưa lũ; Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022.

Thông báo Kết luận cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,05%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,77%; khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 10,68%; khu vực dịch vụ ước tăng 10,78%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 3,08%. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, tăng 35,7% so với dự toán và bằng 101,8% so với năm 2021; trong đó, thu nội địa ước đạt 19.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.350 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 3,68 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD, tăng 2,55% so với năm 2021.Tính đến ngày 15/11/2022, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 41,614 nghìn tỷ đồng, tăng 50,91% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ tháng 12, phấn đấu đạt các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm.

* Thời gian qua, mặc dù khó khăn về nguồn cung xăng, dầu nhưng ở địa bàn Nghệ An vẫn đảm bảo cung ứng ổn định xăng, dầu, đặc biệt là cung ứng đủ nhiên liệu cho tàu thuyền ra khơi khai thác đánh bắt thủy, hải sản.

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Để đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường xăng, dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp với các địa phương, giám sát chặt chẽ việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

* Hiện vé máy bay, tàu, xe trong các ngày cao điểm dịp Tết về Nghệ An cơ bản đã được bán với số lượng lớn. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh.

Theo dự báo, Tết Quý Mão 2023, vận tải hành khách sẽ sôi động trở lại sau 2 năm trầm lắng bởi đại dịch Covid-19. Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Nếu như Tết năm 2021 và 2022, Ga Vinh buộc phải trả lại hơn 1.000 vé tàu dịp Tết do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đến nay, hầu hết các vé tàu đến Ga Vinh trong dịp cao điểm Tết hiện đã bán hết. Không còn xuất hiện tình trạng đổi trả vé tàu như các năm trước.

Đối với các hành khách di chuyển bằng ô tô, xe khách liên tỉnh, hiện nay, các nhà xe cũng đã bắt đầu công bố giá vé dịp Tết để hành khách tham khảo. Nhiều nhà xe cũng đã có các chương trình khuyến mại giá vé nếu như khách đặt sớm trong thời điểm đầu mở bán.

Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng Hàng không Vinh cho biết: Hiện nay, các hãng hàng không có lịch trình bay tại Sân bay Vinh đều có chương trình tăng cường chuyến bay để phục vụ người dân về quê ăn Tết trong thời gian tới. Nếu như ngày thường, Sân bay Vinh có khoảng 50 chuyến bay cất, hạ cánh thì trong dịp Tết sẽ tăng lên khoảng 100 chuyến bay cất, hạ cánh. Phục vụ trên 10.000 lượt khách mỗi ngày.

* Sáng 2/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại cụm 2.

Cụm 2 gồm 9 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thái Hoà, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận, trao đổi như: Chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn bất cập, đề nghị các cấp thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn, do nhiều thôn, bản chưa có điện thắp sáng, chưa có sóng điện thoại và tỷ lệ dùng máy điện thoại Smartphone còn thấp…