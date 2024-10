Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban quý 3 với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghệ An ra công điện ứng phó bão TRAMI; khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THCS; Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa bán tượng cổ... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn ngày 22/10.