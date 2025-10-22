Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 22/10/2025 19:00

Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận tổ; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã; Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh... là những thông tin nổi bật trong ngày 22/10.

* Sáng 22/10, Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận tổ liên quan đến các dự án Luật. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phiên thảo luận Tổ 7. Ảnh: Quang Vinh
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phiên thảo luận Tổ 7. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 22/10, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp làm việc với các xã: Con Cuông, Môn Sơn, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Cam Phục.

Tổ công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Tổ công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

* Nhà Xuất bản Nghệ An phối hợp với Tạp chí Sông Lam, Trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Mạch nguồn yêu thương”.

Tác giả trao quà cho các bạn trẻ đạt giải.
Tác giả trao quà cho các bạn trẻ đạt giải. Ảnh: PV

* Sau chuỗi ngày “lên đỉnh” chưa từng có, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc mạnh, giảm tới 5 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch. Tại Nghệ An, thị trường vàng nhanh chóng sôi động trở lại.

bna_ban.png
Nhiều người lựa chọn bán chốt lời trong thời điểm này. Ảnh: T.P

* Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) vừa phối hợp tổ chức khánh thành Tòa nhà ký túc xá 2 tầng, thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo và nâng cấp Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBT TH) Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Công trình có tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Mỹ Lý 1
Lễ khánh thành nhà ký túc xá Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1. Ảnh: VTVV

Bài liên quan

Đọc tiếp

Người dân miền Tây Nghệ An mong mỏi những cây cầu mới sau lũ

Người dân miền Tây Nghệ An mong mỏi những cây cầu mới sau lũ

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Đọc tiếp

Người dân miền Tây Nghệ An mong mỏi những cây cầu mới sau lũ

Người dân miền Tây Nghệ An mong mỏi những cây cầu mới sau lũ

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO