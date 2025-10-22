Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10 Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận tổ; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã; Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh... là những thông tin nổi bật trong ngày 22/10.

* Sáng 22/10, Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận tổ liên quan đến các dự án Luật. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phiên thảo luận Tổ 7. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 22/10, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp làm việc với các xã: Con Cuông, Môn Sơn, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Cam Phục.

Tổ công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

* Nhà Xuất bản Nghệ An phối hợp với Tạp chí Sông Lam, Trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Mạch nguồn yêu thương”.

Tác giả trao quà cho các bạn trẻ đạt giải. Ảnh: PV

* Sau chuỗi ngày “lên đỉnh” chưa từng có, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc mạnh, giảm tới 5 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch. Tại Nghệ An, thị trường vàng nhanh chóng sôi động trở lại.

Nhiều người lựa chọn bán chốt lời trong thời điểm này. Ảnh: T.P

* Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) vừa phối hợp tổ chức khánh thành Tòa nhà ký túc xá 2 tầng, thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo và nâng cấp Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBT TH) Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Công trình có tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.