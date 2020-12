Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/12

* Sáng 22/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng các lực lượng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của lực lượng vũ trang và Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng thời mong muốn các lực lượng và Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cùng Nhân dân đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh nhà vươn lên mạnh mẽ, để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đặt ra.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành làm việc tại Thị xã Thái Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra một số mô hình kinh tế, di tích lịch sử và thăm gia đình thương binh tại thị xã Thái Hòa. Trong chương trình, sáng 23/12, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm mô hình kinh tế tại Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận đóng góp xây dựng vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp có nhiệm vụ tham gia cùng với các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong đó vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ các cấp là hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiên quyết loại khỏi những người không đủ tiêu chuẩn.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 22/12, tại TP Vinh, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại cuộc triển lãm có 65 tác phẩm của các họa sỹ chuyên và không chuyên trên toàn quốc, được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Nội dung các bức tranh cổ động truyền tải thông điệp về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh cổ động tấm lớn. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 22/12, tại TP Vinh (Nghệ An), Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An (NAPC) tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số - bí quyết nâng cao các chỉ số cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới".

Trên cơ sở nêu thực trạng và bức tranh toàn cảnh chuyển đổi số Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, các chuyên gia đã giải đáp các câu hỏi thảo luận, trao đổi của doanh nghiệp xung quanh chủ đề này.

Chuyên gia Phí Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Tin học TP Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp ĐH Văn Lang trình bày chuyên đề chuyển đổi số - Bí quyết nâng cao các chỉ số cho các doanh nghiệp trong tình hình mới. Ảnh: Lâm Tùng

* Sáng 22/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020 – 2021. Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã lựa chọn được 108 dự án đạt giải cấp tỉnh gồm 10 giải Nhất; 25 giải Nhì; 38 giải Ba; 34 giải Tư, đồng thời Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 8 đơn vị dự thi có kết quả xuất sắc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho 10 dự án đạt giải Nhất. Ảnh: MH

* Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát Hải Quan (Cục Hải quan Nghệ An), Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Nghệ An) và Công an xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Đức Cường (SN 1988), trú tại xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu về hành vi “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm”.

Đối tượng trên nhận lời chở thuê 198 kg pháo nổ cho một người đàn ông và bị bắt trên đường vận chuyển.