Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/7

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tăng cường công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng, chống thiên tai tại khu vực Bắc Trung bộ. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, tác động của biến đổi khí hậu diễn ra rất gay gắt, thậm chí những hiện tượng dị thường là hậu quả của biến đổi khí hậu xảy ra còn nhanh hơn cả những kịch bản mới nhất mà quốc tế và Việt Nam dự báo.



Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 22/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phiên thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị thông qua 22 nghị quyết về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách và nhân sự. Đáng quan tâm là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 22/7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tiến hành thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh góp ý vào Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 22/7, tại Trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”. Đây là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh hiểu hơn vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của vùng đất, con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi sau lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 22/7, HĐND huyện Anh Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đã trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Quyền trúng cử vào chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

* Thành phố Vinh sẽ xây dựng vườn hoa nghệ thuật và đài phun nước tại phố đi bộ. Vườn hoa nghệ thuật và đài phun nước được xây dựng ở phía Nam đường Hồ Tùng Mậu, thuộc Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ là những hạng mục cuối cùng để hoàn thiện phố đi bộ. Sau khi xây dựng xong những công trình này, TP.Vinh sẽ chạy thử phố đi bộ trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Đường Hồ Tùng Mậu sau khi được chỉnh trang, nâng cấp. Ảnh: Quang An

* Bất ngờ đột kích một sới đá gà, Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đánh bạc với hình thức đá gà. Vụ việc xảy ra ở xóm 6, xã Trù Sơn, Đô Lương.