Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/1

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Vùng quê ở Nghệ An đi ăn đám cưới không cần bỏ phong bì; Đào, mai Tết bắt đầu "đổ bộ" thành Vinh… là những thông tin nổi bật ngày 22/1.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện kế hoạch năm 2024 tỉnh Nghệ An. Việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024 tỉnh Nghệ An theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế Nghệ An năm 2024 Đồ họa: Hữu Quân

* Sáng 22/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ công tác 373, bắt đầu từ ngày 22/1/2024 (tức ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/2/2024 (tức ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Bùi Quang Thanh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 373 Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Hỗ trợ gần 20 tỷ đồng cho 23.000 công nhân Nghệ An dịp Tết Nguyên đán 2024. Đây là số liệu tổng hợp nguồn kinh phí các cấp công đoàn gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn huyện, thành, thị, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở sẽ hỗ trợ Tết cho công nhân, người lao động Nghệ An dịp Tết Nguyên đán 2024.

Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận nhiều hỗ trợ thiết thực đến từ tổ chức công đoàn. Ảnh Thanh Quỳnh

* Những ngày này, các chuyến xe chở đào, mai, quất với nhiều kiểu dáng, kích thước đa dạng đã bắt đầu đổ về thành Vinh để phục vụ người dân vui Tết, đón Xuân.

Sáng 22/1, những chuyến xe chở cây cảnh đổ về thành Vinh, trong đó, đào Tết là loại cây cảnh được nhập về nhiều nhất. Ảnh: Q.A

* Tại một vùng quê ở huyện Diễn Châu, mỗi gia đình dù có bao nhiêu con thì cũng chỉ tổ chức đám cưới nhận phong bì của khách 1 lần. Những đứa con còn lại trong nhà, vẫn tổ chức mời khách ăn uống, nhưng tuyệt đối không nhận phong bì mừng cưới từ khách.

Cảnh 1 đám cưới ở xã Diễn Vạn. Ảnh: Thiên Long

* Bộ Công an phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn Nghệ An. Kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 11/1 đến ngày 9/3/2024, trong đó, sẽ chú trọng xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, tập trung vào các lỗi như nồng độ cồn, quá tốc độ...

Theo kế hoạch kiểm tra, sẽ tập trung kiểm tra liên tuyến trên Quốc lộ 1A, tuyến giao thông có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông đông. Ảnh: Nguyễn Đạo

* Vào khoảng 11h ngày 22/1, tại Km30+600m, Quốc Lộ 46, thuộc địa phận xóm Đồng Phong, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.