Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Khởi công nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô 200 triệu USD; HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu; Kỳ Sơn nỗ lực thông đường đến các xã sau mưa lũ; Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn các trường học về các khoản thu... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 22/9.

* Sáng 22/9, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I (thị xã Hoàng Mai).

* Sáng 22/9, giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu, đoàn công tác của HĐND tỉnh đề nghị huyện chú trọng các biện pháp, giải pháp ngăn chặn và khắc phục các hệ luỵ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh từ hoạt động khoáng sản.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tác động, can thiệp đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

* Hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn 2 cống tràn có mực nước lớn, ảnh hưởng đến giao thông của người dân là cống tràn Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu và cống tràn bản Xốp Thập, xã Hữu Lập. Đây cũng là 2 điểm khó khăn nhất trên địa bàn, người dân chưa thể qua lại được. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực thông đường đến các địa bàn bị chia cắt sau mưa lũ.

* Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có công văn hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.