Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/12 Lãnh đạo tỉnh gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo người dân tộc thiểu số; TP. Vinh đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị… là những thông tin nổi bật ngày 23/12.

* Chiều 23/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt cấp huyện; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số lần thứ XI, năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt cấp huyện; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 23/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh 7 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024; qua đó, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Duy

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ định đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vinh giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một góc TP. Vinh Ảnh minh họa: Thành Cường

* Chiều 23/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo năm 2024.

* Năm 2024, thu hút đầu tư của Nghệ An tiếp tục tăng tốc đạt kết quả ấn tượng. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp đẩy mạnh tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng nền kinh tế.

Năm 2024, Công ty TNHH MTV Hoa Sen sản lượng đạt 697.000 tấn, nộp ngân sách khoảng 570 tỷ đồng. Ảnh: T.H

* Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, thành phố Vinh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan.

Nâng cấp Đại lộ Lê Nin, một trong những tuyến phố lớn nhất tại TP. Vinh. Ảnh: Quang An

* Công an TP Vinh vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy đá, 2 khẩu súng ngắn và một số tang vật liên quan khác.