Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9 Nhiều diện tích rau màu ở Nghệ An chìm trong biển nước; 13 hồ chứa nằm ở mức báo động… là những thông tin nổi bật ngày 23/9.

* Ngày 23/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo và cán bộ Hội cấp huyện giai đoạn 2021- 2024”. 80 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu và 50 cán bộ Hội cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh được biểu dương vì có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng lãnh đạo Ban Dân Vận, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp huyện được dự Hội nghị biểu dương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thu Hồng

* Ngày hôm nay (23/9), tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Lượng mưa tỉnh Nghệ An trong 24 giờ tới.

* Sáng 23/9, các tuyến phố có mực nước dâng cao, chảy xiết, lực lượng chức năng các phường, xã của TP Vinh và người dân đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không lưu thông.

Lực lượng chức năng phường Đội Cung rào chắn đường Trần Hưng Đạo do ngập sâu trong sáng 23/9. Ảnh: Quang An

* Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn Nghệ An có 13 hồ chứa đang ở mức báo động 1 (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn).

Một hồ chứa do địa phương quản lý ở huyện Yên Thành mực nước đã sắp tràn thân đập. Ảnh: Văn Trường

* Ngay trong chiều và tối nay 23/9, huyện Quế Phong tiếp tục di dời khẩn cấp 26 hộ dân, 126 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng xã Thông Thụ và dân bản giúp gia đình chị Lương Thị Hòa ở bản Mường Piệt tháo dỡ căn nhà bị sạt lở núi làm hư hỏng. Ảnh: PV

* Nhiều diện tích rau màu ở Nghệ An chìm trong nước, thiệt hại nặng nề.

Xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) có hơn 450 ha trồng hoa màu chủ yếu là lạc, ngô và các loại rau màu khác. Tuy nhiên, do thuỷ triều dâng cao cộng với mưa lớn kéo dài nên nước thoát không kịp, toàn bộ diện tích ngập sâu trong nước. Ảnh: T.P

* Tuyến đê bao Hưng Đạo (Hưng Nguyên) có nguy cơ bị tràn, nước sông đã mấp mé gần ngang với mép đê trên chiều dài khoảng 800m.

* Mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, tràn vào trại gà ở xã Nghi Ân (TP. Vinh) gây chập điện, 9.000 con gà chết ngạt.