Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/1

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (Nghi Lộc); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quy tập 45 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào; Hơn 1 tỷ đồng chăm lo Tết công nhân Nghệ An; Thị trường vật liệu xây dựng Nghệ An cuối năm giảm giá mạnh vẫn ế ẩm…