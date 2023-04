Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1; Giao ban công tác Tuyên giáo 7 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; Ngày hội tư vấn tuyển sinh và ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng lao động; Ngày hội Toán học mở Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 23/4.

* Sáng 23/4, tại Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2023 và Kỷ niệm 160 năm Phong trào Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Sau 5 năm tổ chức Tháng Nhân đạo kể từ năm 2018, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã huy động được hơn 2.050 tỷ đồng, trợ giúp hơn 4,3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng Nhân đạo năm nay, Hội phấn đấu mỗi tỉnh, thành hội tổ chức được ít nhất 1 công trình, phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có sự tham gia ủng hộ của địa phương.

* Từ ngày 18 đến ngày 23/4, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có chuyến hải trình đi thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1.

Đoàn đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên các đảo: Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK-1/16; đồng thời nắm thêm thực tiễn để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng mỗi đơn vị 2 bộ máy tính để bàn kèm máy in và bộ lưu điện; 1 thùng quà là các sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An. Dịp này đoàn cũng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ người Nghệ An và 5 hộ dân sinh sống và làm việc trên đảo Trường Sa.

* Từ ngày 21-23/4, tại tỉnh Quảng Bình diễn ra Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 7 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Tại hội nghị, các tỉnh đã trao đổi kinh nghiệm và đưa ra giải pháp để nắm bắt dư luận và xử lý được thông tin dư luận; giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công tác tuyên giáo với các cơ quan nhà nước; việc chỉ đạo, quản lý truyền thông, nhất là trong thời đại không gian số hiện nay với việc định hướng thông tin; các giải pháp để tăng cường công tác khoa giáo; giải pháp để thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới cắm mốc; công tác chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ theo hướng tập trung vào phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh có hiệu quả, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn các tỉnh trong khu vực.

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo 7 tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng và Khu di tích lịch sử Hang Tám Cô tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

* Mới đây UBND tỉnh Nghệ An có Thông báo số 237/TB-UBND về một số yêu cầu đối với công tác phòng, chống thiên tai hiện nay. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thiên tai năm 2023, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính và nhóm giải pháp.

* Sáng 23/4, tại xã Yên Sơn (Đô Lương), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và tuyển dụng lao động năm 2023.

Tại ngày hội, các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về định hướng học nghề, lập nghiệp; được đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp trực tiếp tư vấn việc làm. Đồng thời, các em học sinh cũng được tham quan và trải nghiệm hệ thống thiết bị đào tạo, các kỹ năng nghề, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động tại các gian tư vấn của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

* Sáng 23/4, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Ngày hội Toán học mở Nghệ An - Math open day Nghệ An năm 2023.

Ngày hội Toán học mở năm thứ 9 (Math Open Day - MOD 2023) với chủ đề Toán học cho mọi người - Mathematics for Everyone, là một trong những hoạt động chính thức của Ngày Quốc tế Toán học do tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khởi xướng, được nhiều trường, viện và các đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn thế giới.