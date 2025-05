Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/5

Cử hành Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An thảo luận về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Vi phạm nồng độ cồn và ma túy, 2 tài xế ở Nghệ An bị phạt 70 triệu đồng… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 24/5.