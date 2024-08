Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8 Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 55; Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi 2 cán bộ bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng; Trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét phân cấp cho cấp huyện thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Các điểm du lịch ở Nghệ An sẵn sàng phục vụ khách dịp Quốc khánh 2/9… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 24/8.

* Sáng 24/8 (21/7 năm Giáp Thìn), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 55 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Giáp Thìn 2024).

Cách đây 55 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi về cõi vĩnh hằng. Dân tộc Việt Nam mất đi người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, suốt đời đấu tranh không biết mệt mỏi cho phong trào cách mạng.

Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 55 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp vô cùng đặc biệt để tưởng nhớ đến Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương; đồng thời cũng là dịp để tiếp tục nhắc nhở mỗi người thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Bác.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 24/8, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng. Cùng đi có đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí lãnh đạo Sở, Chi cục Kiểm lâm.

Trước đó, vào trưa ngày 23/8, tại khu vực rừng thông thuộc xóm 14, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc xảy ra cháy.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, 2 cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Động viên, thăm hỏi anh Trịnh Văn Hà. Ảnh: Phú Hương

* Sáng 24/8, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 29/8/2024.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025, các thành viên dự họp thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết này tại kỳ họp chuyên đề, đồng thời cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan về phạm vi điều chỉnh, lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp và nội dung phân cấp, tổ chức thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

* Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 7142/UBND-VX về việc phối hợp tổ chức Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam". Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, cùng các đơn vị có liên quan tổ chức.

Toàn cảnh Khu di tích Kim Liên. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

* Với thời gian nghỉ 4 ngày, thời tiết được dự báo khá đẹp nên nhiều gia đình và nhóm bạn bè quyết định tranh thủ đi tham quan, du lịch vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Hiện tại, các điểm du lịch ở Nghệ An đã sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách trong những ngày nghỉ lễ.

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn) sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Ảnh: Sách Nguyễn

* Hiện trên địa bàn TP. Vinh có nhiều cây xanh tuổi đời lâu năm, cành lá xum xuê, tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã trong mùa mưa bão khiến người dân bất an.

"Hiện nay, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện gồm xe cẩu, xe ben hốt lá tập trung xử lý những cây xanh rậm rạp, có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến phố, phấn đấu hoàn thành công việc trong tháng 8/2024", đại diện Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết.

Lực lượng chức năng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Q.A

* Liên tục nhiều năm nay, Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 là một trong số ít trường có nhiều học sinh được vinh danh trong lễ tuyên dương do UBND tỉnh tổ chức. Trường cũng luôn nằm trong tốp 3 của tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp THPT. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với thầy giáo Hồ Quốc Việt - Hiệu trưởng để hiểu hơn những nỗ lực của thầy và trò nhà trường.