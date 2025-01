Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/1 Hôm nay, ngày 25/1, Tết đã đến rất gần. Nổi bật trong không khí đón Xuân ở Nghệ An là hình linh vật Ất Tỵ tại Vinh. “Bé Na” - như các giới trẻ nói về linh vật rắn ở Nghệ An được đánh giá là rất dễ thương. Những ngày này những các loại hoa chưng Tết và dịch vụ cũng rất đắt hàng. Vui hơn cả là 21 công nhân mắc bệnh bụi phổi đã được đơn vị sử dụng lao động chi trả tiền bồi thường.

* Tại trung tâm thành phố Vinh, linh vật Ất Tỵ ngay khi vừa “chào đời” đã nhận được sự yêu thích của nhiều người. Trên các diễn đàn xã hội, “bé Na” của Nghệ An dường như cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực.

* Ở huyện Yên Thành, những ngày này, thủ phủ đào phai tại xã Kim Thành rất nhộn nhịp người từ khắp nơi tìm đến mua đào phục vụ nhu cầu chơi Tết. Năm nay người trồng đào phai thắng lớn vụ Tết.

Làng đào phai xã Kim Thành đã vào vụ Tết. Ảnh: Văn Trường

* Cùng với hoa đào, dịp Tết Nguyên đán là cao điểm tiêu thụ hoa tươi, nhất là các loại hoa cúc. Giá hoa cúc Tết các loại tại vườn năm nay thấp hơn năm trước, tuy nhiên người trồng hoa vẫn có lãi.

Vườn hoa cúc Tết trên địa bàn xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng

* Cũng liên quan đến những ngày giáp Tết. Thời điểm này nhiều chủ xe đưa "xế cưng" đi tân trang trước khi đưa gia đình, bạn bè đi chơi, du lịch. Các cửa hàng tân trang xe ô tô tại Nghệ An dịp này làm không hết việc.

Thời điểm cuối năm các gara xe ô tô ở địa bàn thành phố Vinh xếp hàng chờ tân trang sửa chữa. Ảnh: Văn Trường

* Ở một diễn biến khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn tối đa cho người dân trong việc di chuyển và mua sắm đón Tết, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự huy động 100% quân số. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường chính, khu vực chợ Tết, trung tâm thương mại...

Ảnh: Nguyễn Đạo

* Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo từ lâu, nhưng vẫn có nhiều người vì vi phạm nồng độ cồn nên bị phạt rất nặng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.H (SN 1975), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tại Quyết định xử phạt ngày 20/1 nêu rõ, ông T.V.H đã thực hiện 4 hành vi vi phạm hành chính. Ông T.V.H phải nộp phạt với tổng số tiền 53,5 triệu đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh minh họa: N.Đ

*Ngày giáp Tết, tin vui đến với nhiều người lao động ở Nghệ An. Đó là 21 công nhân mắc bụi phổi trong thời gian làm việc tại công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc) được bồi thường. Cụ thể, gần 1,4 tỷ đồng đã được chi trả bồi thường cho 21 lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp.