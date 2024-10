Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10 Đồng chí Trần Cẩm Tú được phân công giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; ĐBQH đề nghị tránh hình thức khi lấy ý kiến người dân trong lập quy hoạch đô thị, nông thôn; Sở KH&CN tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập; Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chuẩn bị vận hành chính thức; Nghiệm thu kỹ thuật hệ thống camera giám sát ở thành phố Vinh… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 25/10.

*Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Lễ trao Quyết định phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư thay đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì Lễ trao Quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa cho đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

* Sáng 25/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tại phiên làm việc, các vị ĐBQH thảo luận nêu nhiều ý kiến góp ý, trong đó đề nghị cần có quy định mở trong các cấp độ quy hoạch; bổ sung yêu cầu về quy hoạch đô thị và nông thôn; nên quy định rõ đối với các khu vực không phải lập quy hoạch chi tiết; đảm bảo thống nhất với Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các ĐBQH tại phiên làm việc sáng 25/10 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

* Chiều 25/10, tại thành phố Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành (25/10/1959 - 25/10/2024).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tựu đạt được và những đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, các nhà quản lý và toàn ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đối với sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh trong nhiều năm qua.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng quà cho Sở Khoa và Công nghệ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Dự kiến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thu phí trong tháng 11/2024. Tuy nhiên, thời điểm chính thức thu phí phụ thuộc vào việc nghiệm thu của Bộ Giao thông vận tải và được Bộ này phê duyệt.

Ông Giáp Văn Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phúc Thành Hưng - doanh nghiệp dự án, cho biết: Trước khi vào thu phí, Bộ Giao thông vận tải sẽ ban hành quyết định cho phép. Thời điểm này, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác bảo trì, duy tu, vận hành đối với tuyến chính đã thông xe từ 30/6/2024.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

*Sáng 25/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chỉ đạo đánh giá, nghiệm thu kỹ thuật hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh để đưa vào hoạt động chính thức.

Hệ thống giám sát an ninh có gần 600 camera tại hơn 190 điểm, trải đều rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh. Trong đó, tập trung tại các nút giao thông, như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng…