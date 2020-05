Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/5

* Chiều 25/5, phát biểu tại cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhằm duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho rằng nhà trường đã có sự định hướng tái cấu trúc lại trường phù hợp với quy mô và sự phát triển.



Đánh giá mục tiêu phát triển quy mô và tính chất từ Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh và thuộc tốp 500 đại học hàng đầu châu Á có nội hàm rất lớn, đồng chí Thái Thanh Quý chỉ rõ, điều này phản ánh quá trình chuyển đổi rất căn bản của Trường trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở chủ trương của Bộ GD&ĐT, tập trung hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Qua cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 3/6.



* Ngày 25/5, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đóng góp về dự thảo Luật này, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An Trần Văn Mão đã tham gia nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Hòa giải đang chồng chéo với các điều luật khác.

Hệ thống pháp luật Việt Nam đã có Luật Hòa giải cơ sở quy định biện pháp hòa giải để giải quyết toàn bộ các mâu thuẫn trong đời sống xã hội; Bộ luật Lao động cũng đã quy định tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về quyền và lợi ích đều phải thông qua thủ tục hòa giải để giải quyết; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương mại đều có quy định hòa giải là biện pháp giải quyết tranh chấp những quan hệ pháp luật mà các luật này điều chỉnh...

Tại điểm cầu Nghệ An do các Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão chủ trì và đã đóng góp nhiều nội dung góp ý quan trọng tới Quốc hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Phát biểu tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách đối với cán bộ dôi dư phát sinh do thực hiện chủ trương mới của Trung ương vào Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh.

Thực tế cho thấy hiện nay ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng thời phải thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, vừa thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã và tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã với tổng số biên chế dôi dư là 694 người. Chính vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi chính sách đối với cán bộ dôi dư phát sinh thêm do thực hiện chủ trương mới của Trung ương vào Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh họp bàn bạc, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Mai Hoa

* An toàn, hiệu quả phải là ưu tiên hàng đầu trong sản xuất hè thu - mùa 2020, đây là nội dung được đề cập tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020, triển khai kế hoạch vụ hè thu - mùa và định hướng vụ đông 2020.

Hội nghị do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại thị xã Cửa Lò với sự tham gia của các đồng chí: Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2019 - 2020 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19, phố đêm Cao Thắng ở thành phố Vinh chính thức hoạt động trở lại từ ngày 20/5. Mặc dù vậy, ghi nhận cho thấy, một số gian hàng không hoạt động dù đã đăng ký. Theo thống kê sơ bộ, có gần 50% số gian hàng tại phố đêm Cao Thắng thường xuyên vắng mặt, kinh doanh ngắt quãng.

Để giải quyết tình trạng này, UBND TP.Vinh đã cử lực lượng chức năng phối hợp với BQL chợ Vinh để kiểm tra, rà soát những hộ kinh doanh đã đăng ký nhưng không kinh doanh tại phố đêm để có hình thức xử lý.

Một số gian hàng dù đã đăng ký nhưng không kinh doanh tại phố đêm Cao Thắng. Ảnh: Q.A

* Một vụ đuối nước hết sức thương tâm đã xảy ra tại xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) khiến 2 chị em ruột bị tử vong. Lãnh đạo xã này cho hay, ngày 23/5, em N.T.P (11 tuổi) và em gái ruột là N.A.T (9 tuổi) (cùng trú xóm 3B, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) sau khi đi học về, đã rủ nhau xuống ao nhà ông bà nội tắm nhưng không may bị đuối nước.

Hai chiếc xe đạp của hai chị em để lại trên bờ. Ảnh: An Bình

* Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết: Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Kha Thị Hướng (SN 1965), trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về hành vi trộm bò.

Trước đó, ngày 22/5, Công an huyện Kỳ Sơn liên tiếp nhận được đơn trình báo của ông Lương Văn Tuấn, trú tại bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm và bà Kha Thị Khuyên, trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, cùng huyện Kỳ Sơn về việc: Hai gia đình này đã bị kẻ gian đột nhập trộm mất con bò của gia đình. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 22/5, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng Kha Thị Hướng là thủ phạm trộm 2 con bò của ông Tuấn và bà Khuyên.

Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn trao trả bò cho bà Khuyên và ông Tuấn. Ảnh: Vũ Thành

Hướng đã khai nhận tội. Theo đó, lợi dụng việc chăn thả rông bò trong rừng, không có người trông coi, Kha Thị Hướng đã lần lượt thực hiện hành vi trộm bò của bà Khuyên và ông Tuấn rồi đem đi bán cho một người đàn ông ở xã Chiêu Lưu với số tiền 29.600.000 đồng.