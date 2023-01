Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/1

(Baonghean.vn) - Ấm áp lễ mừng thọ đầu Xuân; Nông dân miền Tây xuống đồng gieo cấy vụ Xuân; Sôi động dịch vụ thuê xe du Xuân đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 25/1.

* Cùng với cả nước, đầu Xuân Qúy Mão khắp các vùng quê ở Nghệ An đang diễn ra lễ mừng thọ, một nét đẹp truyền thống và mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tôn kính đối với người cao tuổi.

* Sau những ngày vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng bào vùng cao Nghệ An ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân theo đúng lịch thời vụ.

* Khi không khí Tết vẫn còn vấn vương thì ở các làng biển, ngư dân đã quay lại với công việc hàng ngày, tất bật chuẩn bị ngư cụ để ra khơi “mở biển”.

* Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 01/01/2022- 31/12/2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404 xe. So với năm 2021 là 24.287 xe, tăng 3.117 xe.

* Những ngày đầu năm, nhu cầu du Xuân, chúc Tết anh em, họ hàng tăng lên, do đó, dịch vụ thuê xe ô tô cũng được nhiều người tìm đến mặc dù giá tăng cao so với ngày thường.