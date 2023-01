Sau Tết, nông dân miền Tây Nghệ An xuống đồng gieo cấy vụ Xuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau những ngày vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng bào vùng cao Nghệ An ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân theo đúng lịch thời vụ.

Những ngày đầu tháng Giêng, đồng bào vùng cao Nghệ An bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa vụ Xuân trong niềm vui vừa đón một cái Tết sum vầy.

Ông Lương Văn Long ở bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương hồ hởi cho biết, gia đình có khoảng 700 m2 ruộng nước. Thực hiện đúng lịch gieo cấy mà địa phương đã chỉ đạo trước Tết, gia đình đã tranh thủ làm đất, vận chuyển phân chuồng ra tận ruộng, do vậy sau khi ăn Tết xong, gia đình ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân.

"Mặc dù thời tiết giá rét nhưng các thành viên trong gia đình vẫn năng nổ ra đồng làm đất để gieo cấy. Trước đó, gia đình gieo mạ phủ ni lông nên cây mạ không bị chết và phát triển tốt. Dự kiến, khoảng 3 - 4 ngày, gia đình sẽ gieo cấy xong diện tích lúa của mình", ông Lương Văn Long chia sẻ.

Bà con nông dân rẻo cao Kỳ Sơn những ngày đầu năm mới Quý Mão này cũng bắt đầu ra đồng sản xuất lúa vụ Xuân. Ông Lầu Pà Cu ở bản Chà Lạp, xã Mường Típ cho hay, từ cuối năm 2022, gia đình đã đến chợ mua sắm một số dụng cụ sản xuất để bước sang năm mới có nông cụ sắc bén, thuận lợi hơn trong việc làm đồng, làm vườn. Sau những ngày ăn Tết vui vẻ, gia đình tập trung nhân lực ra đồng làm đất, bón phân, nhổ mạ, gieo cấy lúa nước. Làm lúa nước cho năng suất cao, nên gia đình cố gắng thực hiện theo lịch thời vụ do xã chỉ đạo, đồng thời đầu tư phân bón hợp lý để thu hoạch được tốt hơn", ông Lầu Pà Cu cho biết.

Ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết: Địa phương có 960 ha lúa nước, tập trung nhiều ở các xã: Tam Đình, Tam Thái, Tam Quang, Xá Lượng... Vụ Xuân này, huyện cơ cấu các giống lúa thuần chủ lực: Sông Lam 9, BQ... và nếp các loại. Trước Tết, huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con gieo mạ phủ ni lông nên không có tình trạng mạ chết rét, đảm bảo nguồn mạ cho bà con cấy.

"Thực hiện đúng lịch thời vụ, từ sáng ngày mùng 4 Tết, bà con bắt đầu ra đồng sản xuất, dự kiến sau 1 tuần đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện sẽ gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa Xuân", ông Lô Khăm Kha cho hay.

Huyện Kỳ Sơn hiện có gần 800 ha diện tích gieo cấy lúa nước. Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn - ông Thò Bá Rê cho biết, hiện nay thời tiết ở Kỳ Sơn khá ấm áp (khoảng 20 độ C) thuận lợi cho bà con ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân. Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương cho thấy, từ ngày mùng 3 tháng Giêng, bà con bắt đầu kéo nhau xuống đồng gieo cấy, đúng với lịch thời vụ của tỉnh. Một số xã đã có nhiều diện tích đã được gieo cấy nhiều như: Hữu Lập, Hữu Kiệm... Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, dự kiến đến khoảng giữa tháng Giêng, bà con Kỳ Sơn sẽ gieo cấy xong lúa Xuân.

"Trước Tết, bà con gieo mạ với 100% diện tích mạ được phủ ni lông nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá rét. Nhiều năm nay, do được cơ cấu các giống lúa phù hợp, cùng với sự đầu tư phân bón hợp lý, thực hiện nghiêm lịch thời vụ nên năng suất lúa nước của Kỳ Sơn hàng năm đạt bình quân trên 40 tạ/ha. Tuy nhiên, năm nay diện tích lúa sẽ có thay đổi, bởi sau đợt lũ ống, lũ quét, một số diện tích bị đất đá vùi lấp và một số công trình thủy lợi hư hỏng, chưa khắc phục được, nên không có nước gieo cấy", ông Thò Bá Rê cho hay.

Bà con các huyện khác như Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu... cũng bắt đầu ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân từ ngày mùng 4 Tết. Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Các huyện miền núi của Nghệ An cơ bản thực hiện đúng lịch thời vụ gieo cấy lúa vụ Xuân của tỉnh, ngoại trừ một số địa phương của các huyện: Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Thanh Chương... gieo cấy trước Tết. Việc bà con vùng cao gieo cấy đúng lịch thời vụ sẽ tránh được những rủi ro do thời tiết, bởi năm 2023 có nhuận 2 tháng 2 và tiết lập xuân muộn vào ngày 14 tháng Giêng. Do vậy, nếu bà con gieo cấy sớm hơn lịch thời vụ thì lúa sẽ trổ vào thời điểm thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng./.