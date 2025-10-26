Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/10 Chính phủ định hướng nghiên cứu xây dựng hành lang kinh tế Thanh Thủy - Vinh - Cửa Lò; Nổ mìn, khoan đá để thông đường vào nhiều bản bị chia cắt ở miền Tây Nghệ An... Là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết liên quan đến Nghệ An là định hướng nghiên cứu xây dựng hành lang kinh tế Thanh Thủy - Vinh - Cửa Lò, gắn với tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh”. Gian hàng tỉnh Nghệ An mang đến Hội chợ nhiều sản phẩm công nghiệp, công nghiệp nông thôn và OCOP tiêu biểu, độc đáo đến từ 25 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng sách "Người xứ Nghệ" cho Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành tại gian hàng Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu

* Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp, là gương điển hình để lại dấu ấn khó quên trong triển khai nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: VGP.

* Lực lượng chức năng nổ mìn, khoan đá để thông đường vào nhiều bản bị chia cắt ở miền Tây Nghệ An.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ lên hỗ trợ xã Mường Lống khoan đá mở đường sau sạt lở do ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Văn Trường.

* Tại xã biên giới Keng Đu - một trong những địa bàn xa nhất của tỉnh Nghệ An, có những chàng trai Việt, cô gái Lào đã vượt khoảng cách địa lý, biên giới lãnh thổ để nên duyên với nhau, sinh con đẻ cái, hình thành nên những mái nhà ấm tình Việt- Lào. Những mối lương duyên xuyên quốc gia này là minh chứng cho nghĩa tình 2 nước, 2 dân tộc Việt - Lào anh em.

Vợ chồng anh Lương Văn Tho - chị Lương Mẹ Lư (giữa) cùng BĐBP và bà con dân bản. Ảnh: K.L

* Vượt rào chắn đường sắt bị xử phạt thế nào?