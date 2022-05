Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/5

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Kỳ Sơn; Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai; Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6... là những thông tin nổi bật ngày 26/5.

* Ngày 26/5, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tiếp tục với phiên thảo luận các dự án luật tại hội trường. Buổi sáng, các Đại biểu Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động.

* Ngày 26/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc tại huyện Kỳ Sơn. Trong chương trình, đoàn công tác của tỉnh thăm, kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn.

* Sáng 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2. Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải, bao gồm tác phẩm "Trắng đêm dập lửa, cứu rừng thông cháy ngùn ngụt ở Nghệ An" của tác giả Ngô Quang An đạt giải Ba và tác phẩm "Giải pháp mang tính lâu dài để hạn chế tổn thất do sạt lở núi gây ra" của nhóm tác giả Bùi Công Kiên, Nguyễn Tiến Hùng đạt giải Khuyến khích.

* Rau nhót là loại rau dại mọc ven sông nước lợ, các đầm tôm, ruộng muối, cho thu hoạch vào tháng 1- 3 âm lịch, chủ yếu ở địa bàn Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Do mọc hoang dại nên năng suất loại rau này thấp, người dân ven biển chủ yếu hái về chế biến món ăn cho gia đình, năm nào rau được mùa, hái ăn không hết thì đem bán. Một chàng trai 8X đã thuần hóa loài rau đó thành sản phẩm hàng hóa, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha.

* Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), từ ngày 01/6/2022 sẽ chính thức triển khai thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) trên Cổng dịch vụ công quốc gia: http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an: http://dichvucong.bocongan.gov.vn trên toàn quốc. Công an Nghệ An sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6.

* Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam trong đêm 25/5. Hai cầu thủ người Nghệ An đến muộn vì chuyến bay từ Vinh đi Hà Nội bị delay. Quế Ngọc Hải cho biết, chuyến bay từ Vinh đi Hà Nội không nhiều, nên chiều muộn anh và tiền đạo Phan Văn Đức mới bắt đầu di chuyển ra nơi hội quân của Đội tuyển Việt Nam.

Nguyên Nguyên - Hữu Quân