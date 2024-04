Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Ngày 26/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Kế hoạch số 96-KH/BTGTU về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025.

Một trong những nội dung của Kế hoạch số 96 là, tuyên truyền về tiêu chí, tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhất là việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập (tránh việc đặt tên đơn vị hành chính mới theo cách cơ học, không có ý nghĩa) cần làm nổi bật các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội của các địa phương…

Một góc thành phố Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

* Theo kế hoạch, 30 km đầu tiên của dự án - từ nút giao cắt xã Diễn Cát (Diễn Châu) đến nút giao xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 28/4, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Cùng theo dõi video hướng dẫn lên xuống cao tốc.

* Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong đợt nghỉ lễ cao điểm 30/4 - 1/5 tới, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải cho biết, sẽ có các điểm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An.

Cụ thể, sẽ có 3 điểm dừng nghỉ tạm ở các tuyến này. Đối với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, sẽ có 2 điểm dừng nghỉ tạm được lắp đặt tại 2 bên hầm Trường Vinh nối tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Đối với tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ có 1 điểm dừng nghỉ tạm tại phía Bắc hầm Thần Vũ, thuộc địa phận huyện Diễn Châu.

Sẽ có 2 điểm dừng nghỉ tạm tại 2 đầu hầm Trường Vinh trên tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Q.A

* Trong khi đó, nắm bắt xu thế và nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã chuẩn bị về mọi mặt để đón và phục vụ du khách.

Rừng săng lẻ Tam Đình (Tương Dương) đã được xây mới các điểm check-in và lắp đặt biển chỉ dẫn. Ảnh: Đình Tuân

*Sáng 26/4, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở vừa hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị. Trong đó, cũng đặc biệt lưu ý đến việc tăng số lượng học sinh lớp 10 trên toàn tỉnh trong năm học tới và đã tăng chỉ tiêu, tăng lớp cho nhiều trường THPT công lập.

Năm học này, thành phố Vinh có hơn 6.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp, tăng hơn 700 em. Trong ảnh: Tiết ôn tập của học sinh lớp 9 - Trường THCS Nghi Kim. Ảnh: Mỹ Hà

* Sự việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã được giải quyết.

Ngay sau sự việc ngừng việc tập thể sáng 25/4 tại Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt giải quyết. Thành phần tham dự gồm đại diện Công an tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam cùng đại diện công nhân, lao động.