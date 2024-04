Công nhân công ty điện tử tại Nam Cấm nói gì sau trả lời của công ty?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sự việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã được giải quyết.

Ngay sau sự việc ngừng việc tập thể sáng 25/4 tại Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt giải quyết. Thành phần tham dự gồm đại diện Công an tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam cùng đại diện công nhân, lao động.

Người lao động ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Điện tử BSE. Ảnh: CSCC

Cuộc làm việc đã ghi nhận các kiến nghị của công nhân, lao động. Theo đó, công nhân đã đưa ra 9 kiến nghị, cụ thể:

1. Đề nghị chỉ nghỉ không lương thứ 7, nghỉ thêm ngày nào hưởng lương ngừng việc theo luật lao động; nếu nghỉ không lương, công ty phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Với công nhân lâu năm không có thưởng Tết năm 2024, công ty phải có thưởng Tết. Kiến nghị có quà Tết âm lịch.

3. Không chuyển 150 công nhân sang bộ phận cắt cỏ ngoài trời.

4. Yêu cầu trả đủ lương 8 giờ và không trừ tiền chuyên cần trong ngày đình công.

5. Nếu công ty đóng cửa, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường theo Luật Lao động.

6. Phép năm nào sử dụng năm đó, những ngày phép chưa nghỉ được nghỉ bù hoặc trả bằng tiền.

7. Công nhân đề nghị trả tiền thâm niên như trước đây (200.000 đồng/năm đầu tiên, tăng thêm 50.000 đồng/năm ở những năm tiếp theo, không khống chế mức trần 500.000 đồng).

8. Tăng ca thêm có bữa ăn bổ sung.

9. Không được cắt giấy vệ sinh thay vì đã chi phí in phiếu lương.

Kết quả cuộc làm việc được thông báo đến toàn thể công nhân và nhận được phản hồi tích cực. Clip: Trần Nguyệt

Sau thời gian làm việc, cuối chiều 25/4, công ty đã có văn bản trả lời những kiến nghị như sau:

1. Công ty đồng ý nghỉ không lương thứ 7, chi trả lương ngừng việc cho những ngày nghỉ thêm. Dù đang khó khăn nhưng công ty vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Thưởng và quà Tết tuỳ tình hình kinh doanh của công ty, có thể có hoặc không có (theo quy định của thoả ước lao động tập thể đã ký trước đó).

3. Công ty đồng ý chuyển 150 công nhân được phân công cắt cỏ, vệ sinh hôm nay quay lại bộ phận sản xuất. Trong tháng 5, vì có khách hàng sang, nên công ty muốn điều động mọi người giúp vệ sinh quanh công ty.

4. Công ty đồng ý trả đủ lương 8 giờ và không trừ tiền chuyên cần trong ngày đình công.

5. Nếu công ty đóng cửa, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường theo Luật Lao động.

6. Công ty sẽ bố trí cho người lao động nghỉ phép năm 2023 và 2024 nghỉ hết trong năm 2024.

7. Công ty đồng ý trả tiền thâm niên như trước đây (200.000 đồng/năm đầu tiên, tăng thêm 50.000 đồng/năm ở những năm tiếp theo, không khống chế mức trần tối đa 500.000 đồng).

8. Tăng ca thêm có bữa ăn bổ sung: Công ty vẫn đang hỗ trợ 15.000 đồng khi người lao động tăng ca từ 2 giờ trở lên và không tăng quá 4 giờ/ngày nên không hỗ trợ suất ăn hiện vật cho thời gian làm thêm giờ.

9. Công ty sẽ phát giấy vệ sinh như cũ và trả bảng lương điện tử (không trả bằng giấy nữa).

Kết quả buổi làm việc đã được thông báo đến toàn thể đoàn viên, người lao động tại công ty ngay trong ngày. Đông đảo công nhân lao động đồng tình cao với những trả lời của lãnh đạo công ty.

"Chúng tôi biết ơn các cơ quan chức năng đã giúp công nhân giải quyết vấn đề khúc mắc với lãnh đạo công ty. Kết quả cuộc làm việc tốt đẹp, ngoài sự mong đợi của công nhân" - đại diện công nhân cho biết.

Công nhân lao động quay lại làm việc sáng 26/4. Ảnh: CSCC

Theo ghi nhận, sáng nay (26/4), toàn bộ công nhân, lao động đã quay lại làm việc bình thường.

Trước đó, sáng 25/4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty làm rõ thông báo tạm nghỉ việc. Nguyên nhân trực tiếp là vì lãnh đạo công ty này có thông báo cho một số công nhân tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng vì lý do đơn hàng ít, những công nhân này khi đến công ty thì được phát bao tay để dọn cỏ.