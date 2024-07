Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/7 Hôm nay, ngày 27/7, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tại tỉnh Nghệ An, nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân cũng được tổ chức.

* Sáng 27/7 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

* Tại Nghệ An, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Cùng ngày đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

* Trước đó, vào tối 26/7, cùng với các địa phương trong cả nước, Thành đoàn Vinh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh trong đêm thắp nến tri ân. Ảnh: Minh Quân

* Tháng 7 năm 2024, thực hiện Nghị định 73/2024/NĐ-CP khoản 2, điều 3 tăng mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2024 từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng theo giá cả nước, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tiêu dùng điện, nước sinh hoạt tăng cao so với tháng trước... là những nguyên nhân chính làm cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2024 tăng 0,89% so với tháng trước; tăng 2,43% so với tháng 12 năm 2023; tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 tăng 5,73%.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Thu Huyền

*Ngày 26/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 5136/STNMT-BVMT về việc “xử lý vụ việc cá chết bất thường tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp” lên UBND tỉnh.

Theo báo cáo, từ kết quả phân tích mẫu nước, Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận: “Một số thông số vượt quy chuẩn cho phép do Công ty bơm vào hang casto (moong khai thác quặng thiếc cũ của Công ty CP Kim Loại màu Nghệ Tĩnh), chảy ra đầu nguồn suối Bắc, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, đây là một trong các nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khe suối tại thời điểm lấy mẫu”.

Khu vực mỏ của Công ty TNHH Thiếc Hà An trên núi Lan Toong, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nhật Lân

* Với tổng điểm 3 môn đạt 28,95 điểm, trong đó Toán 9,2, Vật lý 9,75 và Hóa học 10, Vương Đình Hoàng - nam sinh lớp 12A01, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 đã xuất sắc trở thành thí sinh có điểm số khối A cao nhất của tỉnh Nghệ An. Và nam sinh này đã chia sẻ bí quyết học tốt của mình.