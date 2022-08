Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8

(Baonghean.vn) - Hơn 6,3 tỷ đồng ủng hộ Chương trình "Kết nối yêu thương - cùng em đến trường"; Độc đáo những sản phẩm đón Tết Độc lập làm bằng tre ở Nghệ An; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về chính sách tín dụng đóng mới tàu cá; 159 doanh nghiệp tại thành phố Vinh nợ tiền thuế gần 500 tỷ đồng... là những nội dung nổi bật trong ngày 28/8.

* Sáng 28/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ và tri ân thực hiện Chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường” lần thứ I, năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được số tiền 6,3 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị. Chương trình sẽ được tiếp tục triển khai, tiếp nhận tài trợ từ nay đến ngày 15/9.

* Đón Tết Độc lập 2/9, nhiều địa phương ở huyện Thanh Chương đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động cắm trại, duyệt đội, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Để giúp các em thiếu nhi vui hội trại Quốc khánh, tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, người dân xã Thanh Thịnh (Thanh Chương) đã tạo ra những sản phẩm từ tre cho thiếu nhi vui Tết Độc Lập độc đáo và hấp dẫn.

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ chuyển đến liên quan đến chính sách tín dụng đóng tàu mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và việc tăng cường, củng cố đội tàu chấp pháp, an ninh ở ngoài khơi để bảo vệ ngư dân yên tâm khai thác, đánh bắt hải sản. Các kiến nghị của cử tri Nghệ An được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cụ thể.

* Vua Quang Trung đã chọn Yên Trường - Dũng Quyết tại Nghệ An để xây dựng kinh đô của triều đại mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô, còn tên trấn vẫn giữ nguyên là Nghệ An mà không hề thay đổi. Tuy nhiên, một số bộ địa chí lớn của triều Nguyễn cho rằng dưới thời Tây Sơn, tên gọi “Nghệ An” đã được đổi thành “Nghĩa An”.

* Theo thông tin từ Chi cục Thuế TP. Vinh, tính đến hết tháng 7, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế đã lên tới 494,6 tỷ đồng. Sau nhiều lần thông báo và gia hạn nhưng các doanh nghiệp này vẫn chưa chấp hành nên Chi cục Thuế buộc phải làm thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo.