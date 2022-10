Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam – Lào tại tỉnh Khăm Muộn; Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan khảo sát đầu tư tại Nghệ An; Phó Thị trưởng Gwangju thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; UBND tỉnh chính thức bổ sung giáo viên cho các huyện, thành, thị,... Đây là một số nội dung đáng chú ý được đăng trên baonghean.vn ngày 28/10

* Trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/10, tại tỉnh Khăm Muộn, Lào, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 - 18/7/2022).

Trong khuôn khổ chương trình Năm hữu nghị đoàn kết Lào - Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc; Tham quan nhà trưng bày hiện vật gắn liền thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt.

* Sáng 28/10, đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail Việt Nam do Tổng Giám đốc điều hành Olivier Langlet làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để khảo sát, xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chào mừng và đón đoàn đã đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Thông qua buổi tiếp xúc làm việc này, tỉnh Nghệ An mong muốn tập đoàn có những kế hoạch cụ thể hơn về xúc tiến đầu tư tại địa phương. Tỉnh sẽ có các chính sách về ưu đãi thu hút đầu tư nên nhà đầu tư có thể khảo sát tìm hiểu, trên cơ sở điều kiện nhu cầu của tập đoàn để lựa chọn vị trí phương án vị trí, lĩnh vực đầu tư cho phù hợp.

Tại Nghệ An, Tập đoàn Central Retail Việt Nam dự kiến đầu tư 1 trung tâm thương mại tại TP. Vinh và chuỗi siêu thị thương mại tổng hợp gồm 9-10 cửa hàng mini GO tại các huyện, thị, tổng số vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD. Việc đầu tư phát triển mạng lưới thương mại của tập đoàn góp phần đưa hàng hóa của tỉnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các dự án sẽ tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

* Sáng 28/10, trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, ông Mun Yeong Hoon - Phó Thị trưởng thành phố Gwangju (Hàn Quốc) cùng đoàn công tác đã đến thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju Mun Yeong Hoon bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, đoàn cảm nhận được sự ấm áp như đang trở về nhà.

Qua xem tài liệu về trường, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju nhận thấy các ngành đào tạo của trường như điện tử, kỹ thuật ô tô... đang được thành phố Gwangju tập trung đầu tư và có tiềm năng tốt. Thành phố Gwangju là khu vực sản xuất ô tô đầu tiên của Hàn Quốc và hiện các hãng: Kia, Huyndai đang đặt xưởng sản xuất ở đây.

* Cũng nằm trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, sáng 28/10, tại Sở Công Thương đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Y – Mart Hàn Quốc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nghệ An.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Y – Mart đã tiến hành ký kết ghi nhớ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hồng Sơn; Công ty CP Biển Quỳnh; Công ty TNHH Green farm.

Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng và tiềm năng đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An trong nhiều năm qua. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 9 tháng đầu năm 2022 giữa Nghệ An và Hàn Quốc đạt 388,9 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 219,5 triệu USD, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh, xếp vị trí thứ 3 sau Thị trường Trung Quốc và Hong kong.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, tại Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10 của Chủ tịch UBND tỉnh đã bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 kèm theo phân bổ chi tiết cho 21 huyện, thành thị, cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, trong tổng số 2.820 biên chế giáo viên được bổ sung đã phân bổ 1.330 biên chế để tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ - CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ và hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT- BTC - BNV ngày 11/3/2013 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Nội vụ (giáo viên hợp đồng theo 06, 09).

* Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Thuỷ, Thanh Chương xảy ra nhiều điểm bị sạt lở ta luy âm, ta luy dương nghiêm trọng.

Cũng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Thuỷ, Thanh Chương có trên 10 điểm sạt lở núi, hiện đơn vị quản lý giao thông đã khắc phục san gạt đảm bảo bước 1 thông đường. Đối với 2 điểm sạt lở ta luy âm, do địa thế phức tạp, điểm sạt lở với chiều sâu 18-20 mét, đơn vị đã báo cáo với ngành liên quan để lên phương án khắc phục.

* Ngày 28/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

4 người bị bắt về tội tham ô tài sản gồm Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc); Đặng Văn Thành (SN 1968, phó Giám đốc Quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, kế toán trưởng Quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ Quỹ tín dụng). Các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.