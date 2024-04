Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/4

* Chiều 28/4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, Quân khu 4, các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cắt băng thông xe khai thác Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/4, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh và nhóm Vinh Xưa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết Thành phố Vinh 1/5/1974 - 1/5/2024.

Lãnh đạo thành phố Vinh tặng những món quà cảm ơn sự đóng góp của những người bạn quốc tế. Ảnh: Quang An

* Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đúng vào đợt nắng nóng gay gắt, du khách gần xa đã và đang nườm nượp đổ về phố biển Cửa Lò để "giải nhiệt" thưởng thức hải sản, hứa hẹn sẽ tạo nên sự "bùng nổ" về du lịch trong năm 2024.

Du khách về phố biển Cửa lò ngày một đông. Ảnh: Nguyễn Đạo

* Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Một số khe, suối ở huyện Quế Phong được người dân và công nhân thuỷ lợi ngăn lại để bơm nước. Ảnh: Văn Trường

* Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thị trấn Thanh Chương dự kiến mở rộng địa giới hành chính tăng hơn gấp 3 lần diện tích hiện tại và quy mô dân số tăng gấp đôi trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số hai xã Thanh Lĩnh và Thanh Đồng.

Đồ hoạ: Thành Cường

* Sức mua tăng, kèm theo đó là các điểm du lịch biển cũng bước vào mùa cao điểm nên hải sản tăng giá cao và nguồn cung hạn chế hơn. Tại các chợ dân sinh, trong đợt nghỉ lễ, giá hải sản tăng 30-50%.

Hải sản là thực phẩm được nhiều người lựa chọn trong thực đơn của kỳ nghỉ lễ nắng nóng này. Ảnh: T.P

* Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.