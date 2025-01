Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/1 Công bố và trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng; Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 3/1.

* Sáng 3/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 1789-QĐNS/TW, ngày 31/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Lê Hồng Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 3/1, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã được HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay thế người tiền nhiệm là đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Trước đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung do được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung với những cống hiến trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh và chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 3/1, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2025).

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

* Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh vào sáng 3/1, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, địa phương đã trực tiếp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại diện Ban Tổ chức Trung ương tham gia ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 3/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2024-2029, tổng kết công tác Mặt trận năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, MTTQ các cấp đã đã kêu gọi, vận động được hơn 1.371,1 tỷ đồng (trong đó Chương trình “Tết Vì người nghèo” 144,9 tỷ đồng, Quỹ Vì người nghèo hơn 123,8 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ hơn 199 tỷ đồng)…

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

* Trong 2 ngày 2-3/1, tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng PG Bank - Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” và “ Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện" năm 2025.