Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An; Loạt dự án FDI hàng trăm triệu USD tại Nghệ An sắp đi vào sản xuất... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn ngày 3/12.