Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ, cho ý kiến một số nội dung quan trọng; Hoàn tất công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An; Thị trường Nghệ An tạm ‘đóng băng’ khi vàng xuống giá… là những thông tin nổi bật ngày 3/6.