Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/12 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2024; Lượng đăng ký xe ô tô mới ở Nghệ An tăng kỷ lục… là những thông tin nổi bật ngày 30/12.

* Ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12/2024. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc thực hiện nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh; thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn; điều chỉnh, bổ sung việc chuẩn bị Báo cáo chính trị và văn kiện Đại hội…

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12/2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An sẽ tổ chức Hội Báo Xuân năm 2025 và trao giải Búa liềm vàng 2024.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và các ban, sở, ngành tỉnh Nghệ An tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An, tại Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

* Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, đến ngày 15/12/2024, toàn tỉnh có 18.064 xe ô tô đăng ký mới, tăng gần 3.000 xe so với năm 2023.

Hiện thủ tục đăng ký xe đã được số hoá nên cao điểm Đội đăng ký xe phải tăng cường cán bộ hỗ trợ người dân nhập thông tin dữ liệu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải

* Thời điểm này, nông dân Nghệ An đã chủ động chống rét cho mạ, tích cực làm đất, vệ sinh đồng ruộng, ra quân làm thủy lợi sẵn sàng cho vụ Xuân 2025.

Sau khi xuống giống, các chân mạ được phủ ni-lon chống rét. Ảnh: T.P

* Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với 23 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, Đoàn liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã đề nghị các cấp, ngành có thẩm quyền xử phạt với tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng.

Một vùng mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nhật Lân

* Sau 3 chầu nhậu từ trưa đến đêm khuya, giữa Thái Văn Thịnh và người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận và sự mất bình tĩnh vì say rượu, Thịnh đã cầm dao đoạt mạng bạn nhậu.