Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/6 Đưa vào sử dụng cầu vượt dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc-Nam; Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng… là những thông tin nổi bật ngày 30/6.

* Bộ Công an chọn Nghệ An là 1 trong 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức là điểm Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào sáng 1/7 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, đúng vào ngày Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh.

Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc trao đổi với các lực lượng và người dân về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: Thành Duy

* Cầu Hưng Đức dài 4,1 km, bắc qua sông Lam nối đôi bờ Nghệ An với Hà Tĩnh đưa vào khai thác từ ngày 30/6, được xem là chiếc cầu vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Công trình cầu Hưng Đức, thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đã hoàn thiện. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ở xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lê Ngọc Lâm là một tấm gương sáng về tinh thần thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Lâm triển khai nhiệm vụ cho lực lượng dân quân xã. Ảnh: Thành Chung

* Chiều 30/6, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh có hoàn cảnh mồ côi vượt khó, học giỏi.

52 học sinh được tuyên dương là những tấm gương nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh. Ảnh: Mỹ Hà

* Trong trận đấu chiều nay, giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước chủ nhà Viettel tại vòng đấu cuối cùng V-League 2023/24, Sông Lam Nghệ Anvượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để chính thức trụ hạng thành công.

Niềm vui của Olaha và đồng đội khi giành chiến thắng trước chủ nhà Viettel. Ảnh: Chung Lê

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới sai phạm xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.