Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision tại Nghệ An; Tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sôi nổi hội thi "Là con gái để tỏa sáng"...

* Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tại phiên họp, các ý kiến thống nhất đánh giá "Kinh tế Nghệ An năm 2023 có xu hướng phục hồi tích cực với nhiều điểm sáng”.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên trên diện tích gần 16,5ha, có tổng vốn đầu tư là 115 triệu USD (tương đương 2.806 tỷ đồng), từ 100% vốn góp của nhà đầu tư.

Toàn cảnh Khu Công nghiệp thuộc VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 30/11, Sở Tài Nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức tài nguyên và môi trường cấp huyện và xã.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 30/11, tại huyện Hưng Nguyên, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội thi "Là con gái để tỏa sáng".

Ban tổ chức trao giải cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

* Vào hồi 04h15 phút sáng ngày 30/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo và đã giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin ô tô sau va chạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà.