Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/1

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 2; Trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn; Quy mô GRDP của Nghệ An đứng thứ 10 cả nước; Trên 125 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết Vì người nghèo'... là những thông tin nổi bật ngày 3/1.

* Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 2. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí Phó trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo.

* Chiều 3/1, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ công bố và trao quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Phạm Chí Kiên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

* Theo Cục Thống kê Nghệ An, năm 2022 mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế Nghệ An vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao với 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 của cả nước. Nếu xét về quy mô tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn, với 175.740 tỷ đồng, Nghệ An đã tăng thêm 20.340 tỷ đồng so với năm 2021 (155.400 tỷ đồng), năm thứ 2 tiếp tục ở vị trí thứ 10 cả nước và từ vị trí thứ 3 đã vươn lên vị trí thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

* Chiều 3/1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn phóng viên các cơ quan báo chí, trước khi lên đường tác nghiệp tại tuyến đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

* Tính đến 14h chiều 3/1/2023, các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ trên 125 tỷ đồng cho Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”.