Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phương án xử lý trụ sở, tài sản công trên địa bàn TP. Vinh sau sáp nhập; Vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây nước “nhiễm axit” ở hầm lò Công ty TNHH Thiếc Hà An... là những nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 5/12.

* Sáng 5/12, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước giờ khai mạc Kỳ họp, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh).

Quang cảnh Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

* Nghệ An năm thứ 3 liên tiếp thu ngân sách vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng. Đó là một trong số những điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2024 lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Ảnh: Thành Cường

* Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An, từ năm 2021 đến năm 2023 đã chỉ ra 7 tồn tại trong đầu tư công ở địa phương.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp 25, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

* Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại 4 tổ đã nêu nhiều ý kiến về: Giải quyết tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, thiếu lao động qua đào tạo; Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Thúc đẩy giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; Phân bổ nguồn lực còn chưa phù hợp với chính sách và nhiều vấn đề dân sinh khác.

Quang cảnh buổi thảo luận tại Tổ 2. Ảnh: Phạm Bằng

* Phương án sắp xếp tài sản công ở thành phố Vinh được thực hiện theo Kế hoạch số 236/KH-UBND thành phố nhằm thực hiện Nghị quyết số 1243/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

Một góc thành phố Vinh.

* Sự việc cư dân chung cư Bông Sen tại phường Quang Trung (TP. Vinh) đồng loạt treo băng rôn đòi quyền lợi trên ban công vào giữa tháng 11 vừa qua không phải là mới. Bởi trên địa bàn thành phố Vinh còn nhiều chung cư có sai phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Chung cư Bông Sen nằm trên đường Quang Trung, TP. Vinh, nơi mà gần đây người dân đã bức xúc treo băng rôn trên ban công đòi quyền lợi. Ảnh: Tiến Đông

* Kiểm tra hầm lò của Công ty TNHH Thiếc Hà An, đoàn công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định nguồn nước “nhiễm axit” vẫn tiếp tục chảy ra ngoài, nhưng không xác định được nguyên nhân.