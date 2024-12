Thời sự Tận dụng cơ hội, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị kỳ họp tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp để “tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt” và “tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, 2025”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2025. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu khách mời!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 25 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng toàn thể các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đại biểu và cử tri!

Tiếp tục tinh thần đổi mới, linh hoạt và đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà, trong gần 1 năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ và 6 kỳ họp chuyên đề. Năm 2024 là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất từ trước đến nay, đã thông qua 121 nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước:

Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2025; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn; làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan cả trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách.

Đặc biệt, năm 2024, tỉnh Nghệ An được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 137 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để tiếp tục tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Đề nghị kỳ họp tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương cũng như các chính sách của tỉnh, tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn trong chính sách nhằm phát huy được nguồn lực, tận dụng được cơ hội phát triển; dự báo sát với tình hình thời gian tới, từ đó, đề xuất giải pháp để “tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt” và “tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, 2025”, gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Thứ hai, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 47 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân tỉnh như sau:

- Các nội dung quy định chi tiết được Luật Đất đai năm 2024 giao Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành gồm chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, quy định về tiêu chí quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư gồm các chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; mức cấp kinh phí đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

- Các cơ chế, chính sách, biện pháp đặc thù của tỉnh như: Cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng tuyến đường tránh đô thị Diễn Châu và tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu phụ.

- Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

- Mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và chính sách hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã không tiếp tục tham gia lực lượng này.

- Quy định thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giao biên chế công chức và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025; thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; thông qua chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thứ ba, về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp:

Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định.

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023).

Tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề đối với lĩnh vực y tế và văn hóa - thể thao.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII diễn ra sau thành công của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế với nhiều chủ trương, định hướng, quyết sách quan trọng, đột phá, quyết liệt, tạo động lực và tiền đề cho sự phát triển của cả nước, mở ra cánh cửa lịch sử bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 25, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp có chất lượng, đúng thẩm quyền và quy định. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 - Kỳ họp thứ 25 là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khối lượng công việc rất lớn, số nghị quyết được xem xét, thông qua lớn nhất trong các kỳ họp từ trước đến nay. Kỳ họp tiếp tục đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời lượng thảo luận, rút gọn xuống còn 2 ngày, giảm 1 buổi so với các kỳ họp thường lệ trước đây.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Kính chúc quý vị đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)