Xây dựng Đảng Góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về công tác chuẩn bị, nội dung và những yêu cầu đặt ra cho Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về công tác chuẩn bị, nội dung và những yêu cầu đặt ra cho Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành Duy (Thực hiện) • 04/12/2024

PV: Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, xin đồng chí cho biết những nội dung được đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp thứ 25?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Năm 2024, dù bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả khá toàn diện; dự kiến có 27/28 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thực hiện đạt và vượt. Kinh tế tiếp tục được phục hồi mạnh mẽ theo xu hướng tích cực, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. GRDP của Nghệ An năm nay đạt 9,01%.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh Thành Cường

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 23.751 tỷ đồng, đạt 149,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD, năm thứ 4 vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, ước cả năm đạt 1,696 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt hơn 97%. Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; chính sách an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống tinh thần, vật chất của người dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh các kết quả đạt được là cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đang đứng trước không ít thách thức, tồn tại cần phải khắc phục như: Hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc; chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, cải cách hành chính mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; đời sống một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng… tiềm ẩn phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra thời gian tới rất nặng nề, trong khi đó Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc.

Hoạt động sản xuất tại tại Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, Nhà máy sữa TH; Xuất hàng gỗ nén sinh khối tại Cảng Cửa Lò; Công ty CP Mía đường Sông Con đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Ảnh: Xuân Hoàng. Ảnh: Thành Duy - Thu Huyền - Xuân Hoàng

Kỳ họp thứ 25 diễn ra trong 2 ngày (5, 6/12/2024), có ý nghĩa rất quan trọng. HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ tập trung đánh giá sâu sắc kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và quyết nghị nhiều vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục điểm nghẽn, tất cả vì sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo, nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Về công tác giám sát, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm nội dung trọng tâm thuộc các lĩnh vực Văn hóa và Y tế. Nội dung thứ nhất là các nhóm vấn đề về giải pháp thực hiện chỉ tiêu, chất lượng làng, bản, khối phố văn hóa; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chí theo quy định và chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An; công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời; việc xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng, hoàn thiện và phát huy bản sắc con người xứ Nghệ; phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp xúc cử tri xã Yên Na, huyện Tương Dương trước Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm hỏi bà con bản Có Phảo, xã Yên Na, Tương Dương; Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thăm mô hình nông nghiệp tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: T.L - T.D

Nội dung thứ hai là các nhóm vấn đề về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tình hình cung ứng thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế, nhất là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc thực hiện chỉ tiêu về chống suy dinh dưỡng của trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

PV: Với tính chất rất quan trọng đó, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh thường xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng với khối lượng công việc rất lớn, nhưng Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 này như đề cập ở trên, khối lượng báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND xem xét, quyết nghị là lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực mà thực tiễn đang đòi hỏi cấp thiết và nhiều doanh nghiệp, cử tri, Nhân dân tỉnh nhà rất quan tâm.

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Để tiếp tục thực hiện chủ trương rút ngắn thời gian họp xuống còn 2 ngày so với 2,5 ngày như trước đây nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cơ quan của HĐND, của UBND phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực chuẩn bị các nội dung dự thảo nghị quyết, báo cáo bảo đảm yêu cầu, điều kiện để kịp trình Kỳ họp.

Đặc biệt, với khối lượng công việc rất lớn, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, không quản ngại vất vả với tinh thần bao trùm “làm hết việc chứ không hết giờ”; linh hoạt trong khâu thẩm tra, có nội dung nào là nghiên cứu ngay nội dung đó, không chờ đợi. Đồng thời, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp, các đại biểu, 21 tổ đại biểu HĐND tỉnh để lựa chọn các nội dung tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm dân chủ, công khai.

Có thể nói, với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp nối những kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến thời điểm này, Kỳ họp thứ 25 đã được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẵn sàng tâm thế bước kỳ họp với quyết tâm sẽ đưa ra được nhiều quyết sách kịp thời, đúng đắn, tháo gỡ những nút thắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

PV: Để kỳ họp diễn ra thực sự chất lượng, hiệu quả, đồng chí có gửi gắm gì đến Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm thành lập Đảng, 80 năm thành lập nước, 95 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, 995 năm danh xưng Nghệ An, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Khu đô thị mới của thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 thì những quyết sách của HĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri và Nhân dân rất quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao; bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025.

Đối với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị phân công lãnh đạo tham dự đầy đủ các phiên làm việc tại kỳ họp để kịp thời báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung mà đại biểu quan tâm, hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; từ đó tạo sự thông suốt, đồng thuận, thống nhất cao để các quyết sách của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi; tránh nghị quyết ban hành trở thành nghị quyết “treo”, “nghị quyết 0 đồng” do không sát với nhu cầu thực tiễn hay không có nguồn lực thực hiện.

Đồng thời, tôi rất mong cử tri và Nhân dân tỉnh nhà quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến với kỳ họp, nhất là thông qua các kênh kết nối như: Số điện thoại đường dây nóng; các nền tảng số của Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Nghệ An”; từ đó góp phần tạo nên thành công cho kỳ họp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!